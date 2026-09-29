Итоги 10-го дня Азиатских игр: Узбекистан на 4-м месте, Казахстан опустился на 8-ю строчку

·94·Спорт
Итоги 10-го дня Азиатских игр: Узбекистан на 4-м месте, Казахстан опустился на 8-ю строчку

На Азиатских играх — главных комплексных соревнованиях континента, принимающей стороной которых выступает Япония, завершились состязания десятого дня. Спортивная делегация Узбекистана продолжает демонстрировать высокие результаты на этих соревнованиях, прочно занимая 4-е место в общем зачете с 14 золотыми, 17 серебряными и 13 бронзовыми — всего 44 медалями.

В тройку лидеров соревнований ворвались сборные Китая (143 золота), хозяев турнира Японии (45 золота) и Южной Кореи (24 золота). По итогам дня делегация Таиланда совершила резкий скачок с 12 золотыми медалями и ворвалась в топ-5. А сборная соседнего Казахстана с 9 золотыми медалями опустилась на 8-ю строчку общего зачета.

«44 медали, 4-е место и накал первой пятерки»: 5 основных пунктов 10-го дня

Главные факты официальной таблицы медалей по итогам завершения 10-го дня Азиатских игр:

  • Узбекистан в четверке сильнейших: Наши представители завоевали 14 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых (всего 44 медали) наград, сохранив за собой 4-ю строчку;

  • Абсолютное лидерство Китая: Спортсмены Поднебесной уверенно лидируют со 143 золотыми, 62 серебряными и 49 бронзовыми (всего 254 медали) наградами;

  • Хозяева и Южная Корея в тройке: Япония идет на втором месте с 45 золотыми (всего 182), а Южная Корея — на третьем с 24 золотыми (всего 95) наградами;

  • Таиланд вошел в топ-5: Тайские спортсмены завоевали 12 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей, заняв 5-ю позицию;

  • Казахстан опустился на 8-е место: Наш главный соперник в регионе, Казахстан, с 9 золотыми, 14 серебряными и 25 бронзовыми (всего 48 медалей) наградами опустился на 8-е место.

Азиатские игры: Классификация общекомандной таблицы медалей по итогам 10-го дня

Сравнение официальных показателей государств, расположившихся в верхней части турнирной таблицы:

Место

Страна / Сборная

Золото

Серебро

Бронза

Всего медалей

1

Китай (Пеопле'с Републик оф Чина)

143

62

49

254

2

Япония (Джапан)

45

71

66

182

3

Южная Корея (Републик оф Кореа)

24

27

44

95

4

Узбекистан (Узбекистан)

14

17

13

44

5

Таиланд (Таиланд)

12

9

12

33

6

Иран (ИР Иран)

10

16

11

37

7

Бахрейн (Бахраин)

10

5

4

19

8

Казахстан (Казахстан)

9

14

25

48

9

Северная Корея (ДПР Кореа)

7

5

6

18

10

Индия (Индиа)

6

21

25

52

19

Таджикистан (Таджикистан)

2

3

2

7

Итоги 10-го дня Азиатских игр: Узбекистан на 4-м месте, Казахстан опустился на 8-ю строчкуИтоги 10-го дня Азиатских игр: Узбекистан на 4-м месте, Казахстан опустился на 8-ю строчку

Спорт и стратегическая экспертиза: каковы шансы Узбекистана удержать 4-е место?

Выводы международных спортивных аналитиков и специалистов:

  • «Качество золота и абсолютное лидерство в Центральной Азии»: Сборная Узбекистана опережает своего главного соперника в регионе — Казахстан (9 золотых) не по общему числу медалей, а по их качеству (14 золотых наград), занимая самую высокую строчку после стран-гигантов континента; это свидетельствует о высокой эффективности школы национальных видов спорта и единоборств;

  • Давление со стороны Таиланда и Ирана: Приближение Таиланда с 12 золотыми медалями и идущий по пятам Иран с 10 золотыми означают, что в заключительные дни борьба за топ-5 станет еще ожесточеннее; финальные поединки в таких традиционно сильных для нас направлениях, как бокс, борьба, дзюдо и тяжелая атлетика, будут иметь решающее значение для удержания 4-го места;

  • Спад сборной Казахстана: Несмотря на то, что делегация Казахстана имеет в активе 48 медалей в общей сложности, она опустилась на 8-е место из-за малой доли золотых наград; это свидетельствует о том, что в финальных поединках победы уступаются соперникам.

А как считаете вы, сможет ли спортивная делегация Узбекистана прочно удержать 4-е место в общем зачете до конца соревнований? В каких видах спорта и от каких соотечественников вы ждете новых золотых медалей? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим успешным анализом выступлений узбекского спорта на континентальной арене со всеми болельщиками!

Азиатские игрыСпортивная делегация УзбекистанаЯпония-хозяйка турнираКазахстан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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