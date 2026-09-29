На Азиатских играх — главных комплексных соревнованиях континента, принимающей стороной которых выступает Япония, завершились состязания десятого дня. Спортивная делегация Узбекистана продолжает демонстрировать высокие результаты на этих соревнованиях, прочно занимая 4-е место в общем зачете с 14 золотыми, 17 серебряными и 13 бронзовыми — всего 44 медалями.

В тройку лидеров соревнований ворвались сборные Китая (143 золота), хозяев турнира Японии (45 золота) и Южной Кореи (24 золота). По итогам дня делегация Таиланда совершила резкий скачок с 12 золотыми медалями и ворвалась в топ-5. А сборная соседнего Казахстана с 9 золотыми медалями опустилась на 8-ю строчку общего зачета.

«44 медали, 4-е место и накал первой пятерки»: 5 основных пунктов 10-го дня

Главные факты официальной таблицы медалей по итогам завершения 10-го дня Азиатских игр:

Узбекистан в четверке сильнейших: Наши представители завоевали 14 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых (всего 44 медали) наград, сохранив за собой 4-ю строчку;

Абсолютное лидерство Китая: Спортсмены Поднебесной уверенно лидируют со 143 золотыми, 62 серебряными и 49 бронзовыми (всего 254 медали) наградами;

Хозяева и Южная Корея в тройке: Япония идет на втором месте с 45 золотыми (всего 182), а Южная Корея — на третьем с 24 золотыми (всего 95) наградами;

Таиланд вошел в топ-5: Тайские спортсмены завоевали 12 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей, заняв 5-ю позицию;

Казахстан опустился на 8-е место: Наш главный соперник в регионе, Казахстан, с 9 золотыми, 14 серебряными и 25 бронзовыми (всего 48 медалей) наградами опустился на 8-е место.

Азиатские игры: Классификация общекомандной таблицы медалей по итогам 10-го дня

Сравнение официальных показателей государств, расположившихся в верхней части турнирной таблицы:

Место Страна / Сборная Золото Серебро Бронза Всего медалей 1 Китай (Пеопле'с Републик оф Чина) 143 62 49 254 2 Япония (Джапан) 45 71 66 182 3 Южная Корея (Републик оф Кореа) 24 27 44 95 4 Узбекистан (Узбекистан) 14 17 13 44 5 Таиланд (Таиланд) 12 9 12 33 6 Иран (ИР Иран) 10 16 11 37 7 Бахрейн (Бахраин) 10 5 4 19 8 Казахстан (Казахстан) 9 14 25 48 9 Северная Корея (ДПР Кореа) 7 5 6 18 10 Индия (Индиа) 6 21 25 52 19 Таджикистан (Таджикистан) 2 3 2 7

Спорт и стратегическая экспертиза: каковы шансы Узбекистана удержать 4-е место?

Выводы международных спортивных аналитиков и специалистов:

«Качество золота и абсолютное лидерство в Центральной Азии»: Сборная Узбекистана опережает своего главного соперника в регионе — Казахстан (9 золотых) не по общему числу медалей, а по их качеству (14 золотых наград), занимая самую высокую строчку после стран-гигантов континента; это свидетельствует о высокой эффективности школы национальных видов спорта и единоборств;

Давление со стороны Таиланда и Ирана: Приближение Таиланда с 12 золотыми медалями и идущий по пятам Иран с 10 золотыми означают, что в заключительные дни борьба за топ-5 станет еще ожесточеннее; финальные поединки в таких традиционно сильных для нас направлениях, как бокс, борьба, дзюдо и тяжелая атлетика, будут иметь решающее значение для удержания 4-го места;

Спад сборной Казахстана: Несмотря на то, что делегация Казахстана имеет в активе 48 медалей в общей сложности, она опустилась на 8-е место из-за малой доли золотых наград; это свидетельствует о том, что в финальных поединках победы уступаются соперникам.

А как считаете вы, сможет ли спортивная делегация Узбекистана прочно удержать 4-е место в общем зачете до конца соревнований? В каких видах спорта и от каких соотечественников вы ждете новых золотых медалей? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим успешным анализом выступлений узбекского спорта на континентальной арене со всеми болельщиками!