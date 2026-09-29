Итоги 10-го дня Азиатских игр: Узбекистан на 4-м месте, Казахстан опустился на 8-ю строчку
На Азиатских играх — главных комплексных соревнованиях континента, принимающей стороной которых выступает Япония, завершились состязания десятого дня. Спортивная делегация Узбекистана продолжает демонстрировать высокие результаты на этих соревнованиях, прочно занимая 4-е место в общем зачете с 14 золотыми, 17 серебряными и 13 бронзовыми — всего 44 медалями.
В тройку лидеров соревнований ворвались сборные Китая (143 золота), хозяев турнира Японии (45 золота) и Южной Кореи (24 золота). По итогам дня делегация Таиланда совершила резкий скачок с 12 золотыми медалями и ворвалась в топ-5. А сборная соседнего Казахстана с 9 золотыми медалями опустилась на 8-ю строчку общего зачета.
«44 медали, 4-е место и накал первой пятерки»: 5 основных пунктов 10-го дня
Главные факты официальной таблицы медалей по итогам завершения 10-го дня Азиатских игр:
Узбекистан в четверке сильнейших: Наши представители завоевали 14 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых (всего 44 медали) наград, сохранив за собой 4-ю строчку;
Абсолютное лидерство Китая: Спортсмены Поднебесной уверенно лидируют со 143 золотыми, 62 серебряными и 49 бронзовыми (всего 254 медали) наградами;
Хозяева и Южная Корея в тройке: Япония идет на втором месте с 45 золотыми (всего 182), а Южная Корея — на третьем с 24 золотыми (всего 95) наградами;
Таиланд вошел в топ-5: Тайские спортсмены завоевали 12 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей, заняв 5-ю позицию;
Казахстан опустился на 8-е место: Наш главный соперник в регионе, Казахстан, с 9 золотыми, 14 серебряными и 25 бронзовыми (всего 48 медалей) наградами опустился на 8-е место.
Азиатские игры: Классификация общекомандной таблицы медалей по итогам 10-го дня
Сравнение официальных показателей государств, расположившихся в верхней части турнирной таблицы:
Место
Страна / Сборная
Золото
Серебро
Бронза
Всего медалей
1
Китай (Пеопле'с Републик оф Чина)
143
62
49
254
2
Япония (Джапан)
45
71
66
182
3
Южная Корея (Републик оф Кореа)
24
27
44
95
4
Узбекистан (Узбекистан)
14
17
13
44
5
Таиланд (Таиланд)
12
9
12
33
6
Иран (ИР Иран)
10
16
11
37
7
Бахрейн (Бахраин)
10
5
4
19
8
Казахстан (Казахстан)
9
14
25
48
9
Северная Корея (ДПР Кореа)
7
5
6
18
10
Индия (Индиа)
6
21
25
52
19
Таджикистан (Таджикистан)
2
3
2
7
Спорт и стратегическая экспертиза: каковы шансы Узбекистана удержать 4-е место?
Выводы международных спортивных аналитиков и специалистов:
«Качество золота и абсолютное лидерство в Центральной Азии»: Сборная Узбекистана опережает своего главного соперника в регионе — Казахстан (9 золотых) не по общему числу медалей, а по их качеству (14 золотых наград), занимая самую высокую строчку после стран-гигантов континента; это свидетельствует о высокой эффективности школы национальных видов спорта и единоборств;
Давление со стороны Таиланда и Ирана: Приближение Таиланда с 12 золотыми медалями и идущий по пятам Иран с 10 золотыми означают, что в заключительные дни борьба за топ-5 станет еще ожесточеннее; финальные поединки в таких традиционно сильных для нас направлениях, как бокс, борьба, дзюдо и тяжелая атлетика, будут иметь решающее значение для удержания 4-го места;
Спад сборной Казахстана: Несмотря на то, что делегация Казахстана имеет в активе 48 медалей в общей сложности, она опустилась на 8-е место из-за малой доли золотых наград; это свидетельствует о том, что в финальных поединках победы уступаются соперникам.
А как считаете вы, сможет ли спортивная делегация Узбекистана прочно удержать 4-е место в общем зачете до конца соревнований? В каких видах спорта и от каких соотечественников вы ждете новых золотых медалей? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим успешным анализом выступлений узбекского спорта на континентальной арене со всеми болельщиками!
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