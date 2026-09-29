Беспроводная зарядка в космосе: Стар Катчер проведет уникальные испытания на орбите

Американская компания Стар Катчер Индустриес готовится к первому в истории испытанию технологии беспроводной передачи энергии между двумя автономными космическими аппаратами на орбите. Согласно данным иксбт.ком, запуск экспериментального спутника под названием Протостар запланирован на октябрь 2026 года с базы Ванденберг в рамках миссии SpaceX Транспортер-18. В случае успеха этот проект станет важным шагом на пути к созданию уникальных энергетических сетей в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно плану, после выхода на орбиту Протостар отделит от себя небольшой кубсат, оснащенный стандартными солнечными панелями. Затем основной аппарат должен будет самостоятельно обнаружить этот спутник, отслеживать его движение и направить луч оптической энергии на его солнечные элементы. Инженеры измерят, сколько энергии получил кубсат и насколько эффективной была передача.

В ходе этого уникального эксперимента компания намерена одновременно протестировать несколько критически важных технологий. К ним относятся обнаружение другого космического аппарата, его отслеживание и дистанционная передача энергии. Ранее Стар Катчер уже проводила испытания отдельных компонентов этой системы.

Эволюция космических технологий

В частности, технология оптической передачи энергии была продемонстрирована на Земле — в Космическом центре имени Кеннеди NASA. Кроме того, в конце 2025 года в рамках миссии Секстант Алфа было успешно протестировано программное обеспечение для обнаружения и отслеживания космических аппаратов на орбите. Спутник Протостар должен объединить эти разработки в единую систему.

Если испытания пройдут успешно, Стар Катчер докажет возможность передачи измеримого количества энергии между двумя физически не связанными аппаратами в реальных орбитальных условиях. В перспективе компания намерена создать на орбите полноценную энергетическую сеть. Благодаря этому спутники смогут получать дополнительную мощность из внешних источников, не ограничиваясь возможностями собственных солнечных панелей.

Возможностями, которые предлагает Стар Катчер, могут воспользоваться спутники наблюдения Земли, военные аппараты, а также орбитальные вычислительные центры с высоким энергопотреблением. Уже сейчас представители индустрии проявляют большой интерес к этой технологии.

Финансирование и планы на будущее

Компания уже подписала десять контрактов на покупку энергии, среди которых фирмы Старклуд, Лофт Орбитал, Астро Дигитал и Аетеро. Также получено более 40 писем о намерениях от потенциальных клиентов. Финансовые дела также идут успешно: стартап привлек 88 миллионов долларов венчурных инвестиций и получил контракт СТРАТФИ от Космических сил США на сумму 60 миллионов долларов.

Параллельно Стар Катчер не ограничивается демонстрацией технологии, а разрабатывает аппарат следующего поколения, предназначенный для обеспечения клиентов практической энергией. Предстоящий полет Протостар наглядно покажет жизнеспособность идеи беспроводной передачи энергии между спутниками и возможность создания полноценной энергетической инфраструктуры непосредственно на орбите.