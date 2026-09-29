Действующий чемпион Английской Премьер-лиги клуб «Манчестер Сити» выступил с резким заявлением после того, как независимая комиссия признала его виновным в 115 отдельных финансовых нарушениях. Ожидается, что это событие станет одним из крупнейших правовых конфликтов в истории английского футбола, поскольку руководство клуба категорически отвергает обвинения и клянется доказать свою правоту в суде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком и ведущих спортивных изданий, расследование охватывает период с сезона 2009-2010 по 2017-2018 годы. После длительных проверок независимая комиссия вынесла свое решение, что вызвало большой резонанс в футбольном мире. Руководство «Манчестер Сити» заявило, что удивлено вердиктом и категорически с ним не согласно.

Официальный ответ клуба и доказательства

В заявлении, распространенном пресс-службой клуба, подчеркивается, что «Манчестер Сити» разочарован и удивлен выводами комиссии Премьер-лиги. По мнению руководства, клуб обладает неопровержимой базой доказательств, подтверждающих его невиновность по всем пунктам обвинения. «Манчестер Сити» твердо заявил, что продолжит борьбу во всех соответствующих регулирующих и правовых инстанциях.

В заявлении говорится, что клуб будет бескомпромиссен в защите своей позиции и, при необходимости, дойдет до высших судебных органов. Эта жесткая позиция оценивается как очередной шаг против попыток бросить тень на беспрецедентные внутренние победы и статус команды в последние годы.

Апелляционный процесс и дальнейшие шаги

Юридическая группа «Манчестер Сити», внимательно изучив отчет комиссии, указывает на наличие ряда серьезных материальных ошибок. Клуб заявил, что логические выводы в документе не выдерживают критического анализа, а принятое решение является необоснованным. Поэтому основное внимание будет сосредоточено на апелляционном процессе, направленном на спасение представителей стадиона «Этихад» от суровых спортивных санкций.

В своем заявлении клуб напомнил, что процесс Премьер-лиги еще не завершен. «Манчестер Сити» твердо подтвердил, что намерен в полной мере использовать доступные пути апелляции, поскольку были допущены явные ошибки в праве, принципах и фактах, а сам вердикт носит опасный характер.