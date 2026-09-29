Я сказал жене, что хочу взять вторую жену: она согласилась с одним условием...

·76·Общество
Я сказал жене, что хочу взять вторую жену: она согласилась с одним условием...

Я сказал жене, что хочу взять вторую жену, а она ответила: «Я согласна, но только у меня есть одно условие».

«Какое условие?» — спросил я.

«Я позвоню этой женщине и скажу ей кое-какую правду», — ответила она.

«Я не дам тебе ее номер телефона», — сказал я.

Тогда жена произнесла: «Тебе и не нужно его давать. У меня есть ее номер. Я очень хорошо ее знаю».

Я был в шоке.

«Как ты думаешь, кто это?» — спросил я, на что жена ответила:
«Я знаю ее даже лучше, чем ты. Эта женщина…»

​​«Эта женщина — моя младшая сестра. Эту игру я затеяла сама. Я с трудом уговорила и сестру. Дорогой, не смущайся. Я очень-очень хотела, чтобы ты полюбил мою сестру. Причина в том, что она моя плоть и кровь, тетя моих детей, единственный человек, который сможет заменить им мать после меня. Я очень хочу, чтобы вы были счастливы с моей сестрой, потому что мне осталось жить совсем недолго. Врач сказал, что мне осталось жить максимум три года (три месяца). К сожалению, эту неизлечимую болезнь обнаружили слишком поздно. Я тяжело больна. Поэтому я сама захотела выбрать лучшую мать для своих детей. Прости меня, но я была вынуждена так поступить».

Иногда мужчины относятся к женщинам легкомысленно, но Всевышний создал их слабыми. Хотя женщины физически слабы, ради безопасности своих детей они могут превратиться в самых опасных людей. Мужчина не понимает, что творится в душе у женщины. Возможно, именно поэтому гров мужчин бывает суровее, а женщины, наоборот, мягкосердечны и добры.

Заключение: Человек никому не доверяет своих детей. Поэтому они стараются сделать самый правильный выбор для их будущего. Во многих случаях, когда в дом приходит вторая жена, она плохо относится к детям мужа. И матери очень сильно переживают из-за этого. Считается, что самый лучший выбор — это близкие родственники. Такие случаи часто встречаются вокруг нас. Поскольку любовь между сестрами очень сильна, окружающие не высказывают негативного мнения по поводу такой ситуации.

KASALLIKLAR TV Взято с Telegram-канала

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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