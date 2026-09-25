«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Пресс-служба действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» внимательно следила за выступлениями своих звезд на международной арене в рамках дней ФИФА и опубликовала специальный обзор. Наряду с матчами сборных Норвегии и Португалии, английский гранд отдельно остановился на сенсационном товарищеском матче национальной сборной Узбекистана против Ирана (3:1). В сообщении отмечается, что центральный защитник Абдуқодир Ҳусанов провел на поле все 90 минут в этом противостоянии и надежно нейтрализовал атаки такого сильного соперника, как Иран.
Если победу Узбекистана обеспечили дубль Элдора Шомуродова и гол Хусайна Норчаева под занавес встречи, то единственным мячом в составе соперника стал автогол Жахонгира Орозова. Также сообщается, что снайпер «Сити» Эрлинг Холанд забил два гола в драматичном матче против Дании (3:2) и вывел свою команду в лидеры группы, а капитан «горожан» Рубен Диаш провел свой 81-й матч за сборную Португалии, наглухо закрыв оборону в победной игре против Уэльса (1:0).
«Ҳусанов против Ирана, дубль Холанда и оборона Диаша»: 5 главных тезисов отчета «Манчестер Сити»
Самые важные факты из официального обзора, опубликованного английским клубом:
Узбекистан в поле зрения «Сити»: Официальный сайт манчестерского клуба широко осветил победу Узбекистана над Ираном со счетом 3:1;
90 минут мастерства от Ҳусанова: Абдуқодир Ҳусанов отыграл полный матч в центре обороны и отметился надежными действиями;
Дубль Шомуродова и точка от Норчаева: Победу сборной Узбекистана принесли 2 гола Шомуродова и 1 мяч Норчаева;
Суперрезультативность Холанда: Эрлинг забил 2 гола в ворота Дании (3:2), на 75-й минуте отправив победный мяч в угол сетки;
81-й матч Диаша: 29-летний Рубен Диаш позволил Уэльсу нанести лишь один удар в створ, внеся вклад в победу со счетом 1:0.
Легионеры «Манчестер Сити»: результаты на международной арене и сравнение статистики
Показатели матчей, упомянутых в официальной информации клуба:
Игрок и сборная
Соперник и итоговый счет
Игровое время и позиция
Личный результат
Общая значимость матча
Абдуқодир Ҳусанов (Узбекистан)
Иран (3:1)
90 минут (Центральный защитник)
Надежно цементировал оборону
Крупная победа над грандом континент
Эрлинг Холанд (Норвегия)
Дания (3:2)
90 минут (Центральный нападающий)
Дубль (на 18-й и 75-й минутах)
Вывел свою команду в лидеры группы
Рубен Диаш (Португалия)
Уэльс (1:0)
90 минут (Капитан, защитник)
«Сухой» матч, 81-я игра за сборную
Путь к защите титула в Лиге наций
Футбольная экспертиза: Почему это признание — большое событие для узбекского футбола?
Выводы спортивных обозревателей и международных скаутов:
Имя Узбекистана в медиа «Сити»: Тот факт, что один из самых дорогих и авторитетных клубов мира упомянул на своем сайте игру нашей национальной сборной в одном ряду с такими суперзвездами, как Холанд и Диаш, означает рост стоимости нашего футбола на глобальном рынке;
Надежная игра Ҳусанова: Безошибочные действия в течение 90 минут против такого физически мощного соперника, как Иран, в очередной раз доказали высокий потенциал Ҳусанова на международном уровне;
Психологический подъем сборной: Эта уверенная победа над Ираном со счетом 3:1 послужит важным импульсом для нашей национальной команды перед следующими матчами в отборе на чемпионат мира.
А как вы думаете, сможет ли Абдуқодир Ҳусанов в ближайшем будущем выйти на уровень выступлений в основном составе таких топ-клубов, как «Манчестер Сити»? Какую личную оценку вы дадите победе нашей сборной над Ираном со счетом 3:1? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой эксклюзивной статьей о международном признании узбекского футбола со всеми друзьями!
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