«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном

·72·Спорт
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном

Пресс-служба действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» внимательно следила за выступлениями своих звезд на международной арене в рамках дней ФИФА и опубликовала специальный обзор. Наряду с матчами сборных Норвегии и Португалии, английский гранд отдельно остановился на сенсационном товарищеском матче национальной сборной Узбекистана против Ирана (3:1). В сообщении отмечается, что центральный защитник Абдуқодир Ҳусанов провел на поле все 90 минут в этом противостоянии и надежно нейтрализовал атаки такого сильного соперника, как Иран.

Если победу Узбекистана обеспечили дубль Элдора Шомуродова и гол Хусайна Норчаева под занавес встречи, то единственным мячом в составе соперника стал автогол Жахонгира Орозова. Также сообщается, что снайпер «Сити» Эрлинг Холанд забил два гола в драматичном матче против Дании (3:2) и вывел свою команду в лидеры группы, а капитан «горожан» Рубен Диаш провел свой 81-й матч за сборную Португалии, наглухо закрыв оборону в победной игре против Уэльса (1:0).

«Ҳусанов против Ирана, дубль Холанда и оборона Диаша»: 5 главных тезисов отчета «Манчестер Сити»

Самые важные факты из официального обзора, опубликованного английским клубом:

  • Узбекистан в поле зрения «Сити»: Официальный сайт манчестерского клуба широко осветил победу Узбекистана над Ираном со счетом 3:1;

  • 90 минут мастерства от Ҳусанова: Абдуқодир Ҳусанов отыграл полный матч в центре обороны и отметился надежными действиями;

  • Дубль Шомуродова и точка от Норчаева: Победу сборной Узбекистана принесли 2 гола Шомуродова и 1 мяч Норчаева;

  • Суперрезультативность Холанда: Эрлинг забил 2 гола в ворота Дании (3:2), на 75-й минуте отправив победный мяч в угол сетки;

  • 81-й матч Диаша: 29-летний Рубен Диаш позволил Уэльсу нанести лишь один удар в створ, внеся вклад в победу со счетом 1:0.

Легионеры «Манчестер Сити»: результаты на международной арене и сравнение статистики

Показатели матчей, упомянутых в официальной информации клуба:

Игрок и сборная

Соперник и итоговый счет

Игровое время и позиция

Личный результат

Общая значимость матча

Абдуқодир Ҳусанов (Узбекистан)

Иран (3:1)

90 минут (Центральный защитник)

Надежно цементировал оборону

Крупная победа над грандом континент

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Дания (3:2)

90 минут (Центральный нападающий)

Дубль (на 18-й и 75-й минутах)

Вывел свою команду в лидеры группы

Рубен Диаш (Португалия)

Уэльс (1:0)

90 минут (Капитан, защитник)

«Сухой» матч, 81-я игра за сборную

Путь к защите титула в Лиге наций

Футбольная экспертиза: Почему это признание — большое событие для узбекского футбола?

Выводы спортивных обозревателей и международных скаутов:

  • Имя Узбекистана в медиа «Сити»: Тот факт, что один из самых дорогих и авторитетных клубов мира упомянул на своем сайте игру нашей национальной сборной в одном ряду с такими суперзвездами, как Холанд и Диаш, означает рост стоимости нашего футбола на глобальном рынке;

  • Надежная игра Ҳусанова: Безошибочные действия в течение 90 минут против такого физически мощного соперника, как Иран, в очередной раз доказали высокий потенциал Ҳусанова на международном уровне;

  • Психологический подъем сборной: Эта уверенная победа над Ираном со счетом 3:1 послужит важным импульсом для нашей национальной команды перед следующими матчами в отборе на чемпионат мира.

А как вы думаете, сможет ли Абдуқодир Ҳусанов в ближайшем будущем выйти на уровень выступлений в основном составе таких топ-клубов, как «Манчестер Сити»? Какую личную оценку вы дадите победе нашей сборной над Ираном со счетом 3:1? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой эксклюзивной статьей о международном признании узбекского футбола со всеми друзьями!

Manchester SitiАбдуқодир ҲусановЭрлинг ХоландНациональная сборная Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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