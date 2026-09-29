Уэйн Руни выступил против лишения Манчестер Сити чемпионских титулов

Один из крупнейших финансовых скандалов в Английской Премьер-лиге последних лет вызывает жаркие дискуссии среди футбольной общественности и бывших игроков. Легендарный нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни заявил, что, несмотря на признание Манчестер Сити виновным в 115 нарушениях финансовых правил, прошлые чемпионские титулы клуба не должны быть аннулированы. Как сообщает Goal.com, нарушения, выявленные независимой комиссией, запустили беспрецедентный юридический процесс в английском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Выяснилось, что в рассматриваемый период руководство Манчестер Сити использовало фиктивные контракты и схемы финансирования. В частности, через Абу Дхаби Унитед Груп Инвестмент & Девелопмент Лтд в клуб было направлено более 900 миллионов фунтов стерлингов, что позволило искусственно завысить доходы и скрыть расходы. Также в официальном решении отмечается, что действующие чемпионы пытались препятствовать четырехлетнему расследованию, обходя ограничения Премьер-лиги и УЕФА.

Отказ от медалей и труд на поле

Уэйн Руни в подкасте Стик то Футбалл вспомнил, что в сезоне 2011–2012 он был в составе Манчестер Юнайтед, который уступил команде Роберто Манчини лишь по разнице мячей. Он заявил, что не принял бы медали, если бы Манчестер Сити лишили чемпионства и передали награды команде, занявшей второе место. По мнению бывшего нападающего, в том сезоне на поле было приложено недостаточно усилий, и решать судьбу титула в кабинетах, вне зеленого газона — это несправедливо.

В своем выступлении Руни признал, что игроки соперника упорно трудились ради тех побед, и выразил человеческое понимание по отношению к ним. Он подчеркнул, что если бы подобная ситуация произошла с Манчестер Юнайтед и у него отобрали бы медали, это стало бы для него тяжелым ударом. Поэтому он твердо заявил, что не поддерживает переписывание истории и лишение титулов.

Требование жестких спортивных санкций

Однако, несмотря на поддержку сохранения прошлых титулов, Руни настаивает на необходимости принятия жестких дисциплинарных мер в будущем. По его мнению, за выявленные серьезные нарушения клуб должен быть переведен в низший дивизион, а на трансферные расходы в течение следующих трех-четырех сезонов должны быть наложены строгие ограничения. Это должно послужить уроком для других клубов.

В настоящее время Манчестер Сити категорически отрицает все обвинения и готовится подать апелляцию на вынесенное решение. Впереди клуб ждет закрытое судебное заседание, которое определит окончательное наказание. Эта беспрецедентная юридическая борьба стала главной темой английского футбола, и ее разрешение ожидается в ближайшие месяцы.