Английская Премьер-лига признала Манчестер Сити виновным в финансовых нарушениях

Английская Премьер-лига опубликовала официальное заявление, в котором, согласно решению независимой комиссии, Манчестер Сити признан виновным в серьезных нарушениях финансовых правил. Это решение вызвало огромный резонанс в мировом футбольном сообществе, поскольку речь идет не только о крупнейшем дисциплинарном деле в истории чемпионата, но и о серьезных обвинениях, касающихся десятилетней деятельности клуба. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно расследованию независимой комиссии, клуб нарушал финансовые правила на протяжении девяти сезонов подряд, а также неоднократно не выполнял обязательства по сотрудничеству, пытаясь препятствовать ходу расследования лиги. Выяснилось, что проверка выявила не только сами нарушения, но и враждебные и необычные действия клуба по отношению к следствию.

Фиктивные спонсорские контракты и скрытое финансирование

Согласно схемам, раскрытым в ходе расследования,заключал фиктивные контракты со своими спонсорами, искусственно завышая доходы. В рамках этой схемы скрытого финансирования компании-спонсоры оплачивали лишь малую часть суммы контракта, а остальные средства поступали от владельца клуба — Абу Дхаби Унитед Груп Инвестмент & Девелопмент Лтд (АДУГ).

Установлено, что масштаб этих финансовых махинаций превысил 900 миллионов фунтов стерлингов. По заключению комиссии, основной целью этих схем было искусственное увеличение доходов и сокращение расходов для создания видимости соблюдения финансовых правил. В результате клуб скрывал свое реальное финансовое положение от аудиторов и футбольных регуляторов.

Реакция руководства Премьер-лиги и клуба

Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс подчеркнул исключительную серьезность ситуации, отметив, что это дело является самым значимым в истории Премьер-лиги. По его словам, итоговое решениеполностью разоблачает систематические нарушения правил лиги на протяжении почти десяти лет.

В свою очередь, Манчестер Сити категорически отверг выводы комиссии и выступил с заявлением. Клуб считает себя полностью невиновным и намерен немедленно подать апелляцию. Представители клуба заявили, что в выводах содержатся юридические, принципиальные и фактические ошибки, и пообещали продолжать отстаивать свою позицию.