В Кашкадарье конфликт между матерью и дочерью закончился поножовщиной

В Касбийском районе Кашкадарьинской области конфликт между матерью и ее несовершеннолетней дочерью закончился поножовщиной. Изучены судебные документы по данному инциденту.

Как стало известно, происшествие случилось 29 апреля 2026 года в одном из домов Касбийского района. Женщина, увидев, что ее несовершеннолетняя дочь разговаривает по телефону с незнакомыми парнями, отобрала у нее телефон.

После того как дочь потребовала вернуть телефон, между ними возникла ссора. Затем девушка взяла кухонный нож и, желая напугать мать, пригрозила покончить с собой.

В момент, когда мать попыталась отобрать нож из рук дочери, она неожиданно нанесла ей тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни.

В суде женщина признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Дочь заявила, что не имеет претензий к матери.

Суд признал женщину виновной по соответствующей статье Уголовного кодекса и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.