В Саудовской Аравии планируется строительство самого высокого в мире здания высотой в тысячу метров

·33·Мир
В Саудовской Аравии планируется строительство самого высокого в мире здания высотой в тысячу метров

В городе Джидда (Саудовская Аравия) продолжается строительство Джеддах Товер. Планируется, что высота небоскреба превысит 1 000 метров.

Если проект будет завершен по плану, Джеддах Товер окажется примерно на 200 метров выше нынешнего самого высокого здания в мире — дубайского Бурдж Халифа.

Внутри Джеддах Товер планируется разместить офисы, гостиницу, жилые помещения и торговые площади. Кроме того, в здании предусмотрена одна из самых высоких смотровых площадок в мире.

Бурдж Халифа — 828 метров

Джеддах Товер — более 1 000 метров

После завершения строительства Джеддах Товер может стать первым в мире небоскребом, преодолевшим 1-километровый рубеж высоты. Сдачу здания в эксплуатацию планируется осуществить в 2028 году.

Jeddah TowerBurj KhalifaСаудовская АравияJeddah Tower 1000 метров
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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