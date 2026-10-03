В Кашкадарье 3-летняя девочка была до смерти забита мачехой

В Каспийском районе Кашкадарьинской области 3-летняя девочка подверглась насилию во время семейного конфликта и скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся предварительные следственные действия. Об этом сообщил Детский омбудсман.

Отмечается, что 26 сентября текущего года проживающий в Каспийском районе гражданин И.С., 1994 года рождения, поссорился со своей супругой Н.А., 1988 года рождения.

В ходе ссоры женщина также применила насилие по отношению к малолетней дочери своего супруга О.Ш., 2022 года рождения. В результате состояние 3-летнего ребенка резко ухудшилось, и в тот же день она скончалась.

По данному факту 27 сентября следственным отделом ОВД Каспийского района возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 8 статьи 126 Уголовного кодекса. Данная норма охватывает случаи, когда семейное насилие повлекло смерть потерпевшего.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются предварительные следственные действия. И.С. задержан в качестве подозреваемого в соответствии со статьей 221 Уголовно-процессуального кодекса.

Как сообщил Детский омбудсман, организация продолжает осуществлять мониторинг за ведением данного уголовного дела. Дополнительная информация, выявленная в ходе следствия по данному инциденту, будет предоставлена позже.

Для информации, Уголовным кодексом за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет.