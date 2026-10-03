«Я плакал, читая сценарий»: Вин Дизель о последнем «Форсаже» и новом сериале
Одна из самых известных и кассовых кинофраншиз в истории кинематографа — «Форсаж» теперь шагает в мир стриминга. Авторитетная американская платформа Peacock официально объявила о начале работы над специальным сериалом, основанным на вселенной франшизы.
Как сообщает надежный источник в киноиндустрии портал Deadline, в новом многосерийном проекте будут раскрыты новые грани главных героев франшизы и более масштабные истории.
Вин Дизель — главный продюсер: кому доверили проект?
Символ и главная звезда франшизы Вин Дизель выступит в новом сериале в качестве исполнительного продюсера:
Творческая команда: Ответственность за создание сериала возложена на опытных специалистов, таких как Майк Дэниелс («Сыны анархии») и Вульф Коулман («Синие оттенки»), известных по популярным телепроектам.
Комментарий Вина Дизеля:
«Фанаты всегда хотят больше «Форсажа», хотят знать больше о новых приключениях и тайной предыстории своих любимых героев. Все это время мы ждали наиболее подходящего и правильного момента, чтобы выйти на территорию телевидения и сериалов», — пояснил звездный актер.
«Абсолютный форсаж» и когда выйдет сериал:
Еще одна важная новость для фанатов связана с кульминационным финалом франшизы:
Последний фильм: Официальные съемки заключительной части киносаги под названием «Абсолютный форсаж» начнутся в декабре 2026 года.
Эмоциональный сценарий: 59-летний Вин Дизель признался, что не смог сдержать слёз, читая финальный вариант сценария заключительного фильма.
Сроки премьеры: Выход нового сериала на экраны запланирован на 2028 год, и он, по всей вероятности, будет представлен зрителям одновременно с премьерой финального фильма на больших экранах.
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