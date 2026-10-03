Не пьют алкоголь и нет разводов: необычное село в Кашкадарье

·69·Общество
Не пьют алкоголь и нет разводов: необычное село в Кашкадарье

Село Денавболо, расположенное в предгорьях Китабского района Кашкадарьинской области, привлекает внимание своим своеобразным укладом жизни и традициями.

Сообщается, что село находится в высокогорной местности, примерно в 75 километрах от районного центра. По данным издания «Nurli karvon», село расположено на высоте около 2700 метров над уровнем моря, здесь насчитывается около 270 хозяйств и проживает более тысячи человек.

В информации о Денавболо отмечается, что у жителей села нет привычки употреблять алкогольную продукцию. Также распространились сведения о том, что в селе на протяжении многих лет не регистрируются случаи разводов. Однако пока неизвестно, подтверждены ли эти данные официальной статистикой.

Еще одна особенность села связана с традицией приема гостей. Говорится, что со стороны улицы в некоторых домах имеются специальные гостевые домики, которыми могут пользоваться прибывающие в село гости.

Из-за расположения в горной местности зима в селе длится довольно долго. По данным, холодный сезон может затягиваться почти на шесть месяцев. В связи с этим жители адаптировали свою повседневную жизнь к горным условиям.

Из-за высоких и сложных горных дорог транспортное движение в этом районе также имеет свои особенности. В основном используются транспортные средства, приспособленные для передвижения в горах.

В местных толкованиях названия села говорится, что слово «Денавболо» означает «верхнее село». Поясняется, что часть «боло» здесь обозначает высоту или верхнее положение.

Природа, климат и уникальный образ жизни жителей Денавболо, расположенного в предгорьях, делают его одним из интересных горных мест Кашкадарьи.

ДенавболоКашкадарьяПредгорьяГостеприимство
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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