Xiaomi представила новое поколение выпрямителей для волос

·23·Технологии
Xiaomi представила новое поколение выпрямителей для волос

Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил второе поколение беспроводных расчесок-выпрямителей под названием Mijia Вирелесс Хаир Страигхтенер 2. По данным иксбт.ком, новое устройство получило значительно улучшенную автономность, расширенные возможности зарядки и обновленную систему нагрева, а его цена составляет всего 45 долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основное внимание было уделено увеличению автономности устройства. Инженерам Xiaomi удалось увеличить емкость аккумулятора на 56 процентов, что позволяет расческе работать до 70 минут без подключения к розетке. Это решение создает большое удобство для пользователей, которые любят путешествовать или постоянно находятся в движении.

Технические возможности и безопасность

Для зарядки устройства используется порт USB-C, поддерживающий мощность 5 В и 3 А. В результате пользователи могут заряжать расческу не только от обычного сетевого адаптера, но и от совместимых внешних аккумуляторов — пауэрбанков. Процесс нагрева осуществляется с помощью специальной пленки PI, пользователям предлагаются три температурных режима — 160, 180 и 200 градусов Цельсия.

Встроенный дисплей на корпусе устройства отображает текущую температуру, уровень заряда аккумулятора и состояние устройства. Для поддержания стабильной температуры установлен контроллер НТК, который, согласно данным, измеряет температуру и при необходимости корректирует уровень нагрева до 500 раз в секунду.

Конструкция и удобство

В конструкции новой модели также произошли изменения: количество зубцов увеличено до 52. Кроме того, производитель сообщил, что встроенная система ионизации генерирует в общей сложности 37 миллионов положительных и отрицательных ионов — 18 миллионов положительных и 19 миллионов отрицательных. Это помогает уменьшить статическое электричество и привести волосы в порядок.

Для обеспечения безопасности использования корпус получил двойную теплоизоляцию, защищающую от перегрева. Вес устройства составляет 330 граммов, а его размеры — 206,5 × 47 × 46,5 миллиметра. Для предотвращения случайного включения во время транспортировки в багаже предусмотрен специальный механизм блокировки.

Mijia Вирелесс Хаир Страигхтенер 2 предлагается на рынке в золотистом и фиолетовом цветах. В комплект поставки входят сама расческа, УСБ-кабель и специальный чехол для хранения, что делает повседневное использование еще более удобным.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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