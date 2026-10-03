В доме Рашида Холикова прошла свадебная церемония (видео)

·20·Культура
В доме Рашида Холикова прошла свадебная церемония (видео)

В доме известного певца Рашида Холикова радостный и незабываемый день. Третий сын артиста Темур узаконил свои отношения с Севарой.

Церемония бракосочетания прошла в доме Рашида Холикова. В социальных сетях распространяются различные видеоролики с этого радостного дня.

На видео запечатлено, как Темур и Севара надевают друг другу обручальные кольца, а в кругу близких объявляется о присоединении молодой семьи к «семье Холиковых». Также видно, как во время церемонии молодежь и их близкие веселятся и танцуют.

В этот радостный день члены семей, близкие и друзья молодой пары разделили их счастье. Пользователи социальных сетей в комментариях желают Темуру и Севаре счастья, гармонии и долгих лет жизни.

Рашид ХоликовТемур СевараСвадьбаСемья Холиковых
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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