Ужас в небе: пилот Flydubai признался, что хотел обрушить самолет на Израиль

Стали известны подробности жуткого инцидента, произошедшего на борту лайнера авиакомпании Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Напавший во время полета в кабине с ножом на коллегу пилот из Оман признался следователям, что планировал намеренно крушить лайнер на территории Израиля.

Об этом сообщил влиятельный американский телеканал ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Жуткое признание на следствии

Задержанный подозреваемый в настоящее время сотрудничает с официальными следственными органами:

Цель — катастрофа: В ходе допроса пилот раскрыл, что намеревался устроить крушение полного пассажирами самолета на территории Израиля.

Радикальные взгляды и запрет: По данным Wall Street Journal, ранее власти Омана запретили ему полеты из-за его радикализации и обнаружения у него экстремистских материалов. Несмотря на это, он получил разрешение на работу на административной должности, а затем каким-то образом был принят на работу пилотом в авиакомпанию Flydubai.

Остается неизвестным, предупреждала ли оманская сторона другие государства или международных авиаперевозчиков об опасных взглядах этого гражданина.

Драка в небе: как удалось предотвратить трагедию?

ЧП произошло во время полета по маршруту Дубай — Тель-Авив:

Устроивший скандал в кабине пилотов оманский пилот набросился с ножом на командира воздушного судна и нанес ему тяжелые ранения.

Самолет немедленно подал сигнал бедствия (СОС).

К СЧАСТЬЮ, среди пассажиров оказалось еще два профессиональных пилота компании Flydubai. Им удалось войти в кабину, обезвредить нападавшего и взять управление на себя.

Оперативно изменив маршрут, пилоты благополучно и безопасно посадили лайнер в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии. Пассажиры не пострадали, в настоящее время продолжаются международные следственные действия.