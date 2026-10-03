Ученые идентифицировали новый вид четырехкрылого динозавра

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Ученые идентифицировали новый вид четырехкрылого динозавра

Отлично сохранившийся скелет, найденный в провинции Ляонин в Китае, оказался принадлежащим ранее неизвестному виду динозавров под названием Norellraptor barsboldi. Его длина составляла 57 сантиметров. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Сообщается, что скелет был найден местным фермером. В окаменелости также сохранились следы перьев на передних и задних конечностях, а также на хвосте динозавра. По этой причине его причисляют к «четырехкрылым» динозаврам.

Norellraptor barsboldi принадлежал к группе мелких хищных динозавров — микрорапторинам. Ученые предполагают, что его длинноперые конечности могли быть приспособлены для планирования с дерева на дерево. Однако активный полет динозавра пока не получил точного подтверждения.

Главная ценность находки заключается в том, что ее признаки, связанные с полетом, были сопоставлены с аналогичными характеристиками у первых птиц. Исследователи выяснили, что некоторые признаки появились у обеих групп, но формировались в разной последовательности.

Toshga qotgan dinozavr skeleti rangli raqamli belgilar bilan ko‘rsatilgan.

Это подтверждает теорию о том, что способность к полету у птиц и некоторых близких к ним групп динозавров могла развиваться независимо друг от друга.

Исследователи отмечают, что новые окаменелости и дополнительные исследования роста костей помогут определить, насколько широко был распространен этот эволюционный процесс.

Norellraptor barsboldiМикрораптириныПалеонтологияNature Communications
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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