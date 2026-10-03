Женщина, сбросившая более 76 кг, рассказала об изменениях в своей жизни

·44·Мир
Женщина, сбросившая более 76 кг, рассказала об изменениях в своей жизни

28-летняя британская контент-мейкер Кристи рассказала, что после того, как она похудела более чем на 12 стоунов, то есть почти на 76 килограммов, в ее жизни произошли большие перемены. По ее словам, некоторые мужчины, которые раньше не обращали на нее внимания, теперь начали приглашать ее на свидания, изменилось и отношение незнакомых людей.

В период, когда ее вес достиг пика в 28 стоунов и 8 фунтов, Кристи носила 26-й размер одежды. Работая в ночные смены, она заказывала готовую еду большими порциями и избегала даже 10-пешеходной прогулки до автобусной остановки. В самолете ей требовался удлинитель ремня безопасности.

Кристи решила изменить свою жизнь после того, как врачи сказали ей, что при продолжении прежнего образа жизни она может не дожить до 40 лет. Сначала она сбросила около 10 стоунов естественными методами, а затем, когда процесс замедлился, стала использовать инъекции для похудения.

Сейчас она весит около 15 стоунов и 13 фунтов и носит одежду 16/18 размера.

«Я чувствую, что сейчас люди относятся ко мне намного уважительнее и добрее. Меня не игнорируют, как раньше. Я это очень хорошо заметила», — сказала Кристи.

Она особенно ощутила изменения в процессе знакомств. Некоторые знакомые ей ранее мужчины теперь, после изменения ее внешности, проявили интерес к построению отношений с ней.

Tug‘ilgan kun nishonlayotgan ayol shampan vinosini ochmoqda.

Кристи с детства сталкивалась с проблемами из-за веса. В 9 лет она посещала занятия Веигхт Ватчерс, организованные для детей с избыточным весом. Позже она также пробовала диеты Слимминг Ворлд, кето, суповую и грейпфрутовую диеты.

У нее диагностирован синдром поликистозных яичников (СПКЯ), а недавно ей поставили диагноз «СДВГ». Кристи отметила, что это состояние помогло ей лучше понять свои прежние пищевые привычки.

При наибольшем весе она часто ела от скуки или чтобы утешить себя. В ее рационе было много пиццы, блюд китайской кухни, шоколада, чипсов, сладостей, шашлыка большими порциями и картофеля фри.

Лишний вес повлиял и на ее повседневную жизнь. Она избегала лестниц, не любила ходить на длинные дистанции, в парках развлечений не могла кататься на некоторых аттракционах из-за того, что не сходился страховочный ремень. А в самолете она пользовалась удлинителем ремня.

Обследования выявили у нее жировую болезнь печени. Кристи рекомендовали операцию по уменьшению желудка, и она прошла терапию в качестве подготовки, но в итоге отказалась от операции и решила еще раз попробовать справиться своими силами.

С помощью кето-диеты она сначала скинула около двух стоунов, затем перешла на более здоровое и сбалансированное питание. Она стала больше ходить пешком, дома вместе с семьей готовить более здоровые блюда, а после переезда в Торонто ее ежедневная активность еще больше возросла.

Позже использование инъекций для похудения вызвало критику у некоторых ее подписчиков. Сама же Кристи заявила, что потеряла 10 стоунов самостоятельно, и после того, как вес на какое-то время застрял на месте, она почувствовала необходимость в дополнительной помощи.

Oq-sarg‘ish sochli, oq kiyimdagi ayol selfi tushmoqda.

Она подчеркнула, что до сих пор сталкивается с негативными комментариями в соцсетях, но поддерживающих сообщений гораздо больше.

Кристи призналась, что принять изменения во внешности было непросто. Иногда она по привычке выбирает одежду прежнего размера и лишь потом понимает, что она ей не подходит.

В настоящее время Кристи живет в Борнмуте, старается как можно больше ходить пешком, занимается плаванием и придерживается сбалансированного питания. При этом она полностью не отказывается от любимой еды.

Она освещает процесс своего преображения в социальных сетях с 2021 года. Самым большим результатом для Кристи стала не потеря веса, а то, что она смогла кардинально изменить свою жизнь.

«Я потеряла 10 стоунов самостоятельно, когда была вдали от семьи. Мне пришлось полностью изменить свою жизнь. Я горжусь тем, что смогла это сделать», — сказала она.

КристиWeight WatchersSlimming WorldСПКЯ
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Как похудевшая в 18 лет на 20 килограммов Маделин Стюарт стала известной моделью?Как похудевшая в 18 лет на 20 килограммов Маделин Стюарт стала известной моделью?29 сентября 06:30Бывшая и нынешняя возлюбленные Неймара на одной кухне: какие между ними отношения?Бывшая и нынешняя возлюбленные Неймара на одной кухне: какие между ними отношения?13 сентября 01:59150 женщин-«спецназовок»: громкий выпуск первой женской полицейской академии в Сирии150 женщин-«спецназовок»: громкий выпуск первой женской полицейской академии в Сирии24 сентября 10:06Мужчина, впавший в кому из-за укуса паука, похудел на 42 кгМужчина, впавший в кому из-за укуса паука, похудел на 42 кг20 августа 10:40Женщина, которая 15 дней пила только воду, похудела на 20 кг, но заболела тяжелой болезньюЖенщина, которая 15 дней пила только воду, похудела на 20 кг, но заболела тяжелой болезнью26 августа 23:53Жизнь в палатке, онлайн-экзамен: девушка из Газы не отказалась от мечтыЖизнь в палатке, онлайн-экзамен: девушка из Газы не отказалась от мечты29 июня 02:09
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына