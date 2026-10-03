Женщина, сбросившая более 76 кг, рассказала об изменениях в своей жизни

28-летняя британская контент-мейкер Кристи рассказала, что после того, как она похудела более чем на 12 стоунов, то есть почти на 76 килограммов, в ее жизни произошли большие перемены. По ее словам, некоторые мужчины, которые раньше не обращали на нее внимания, теперь начали приглашать ее на свидания, изменилось и отношение незнакомых людей.

В период, когда ее вес достиг пика в 28 стоунов и 8 фунтов, Кристи носила 26-й размер одежды. Работая в ночные смены, она заказывала готовую еду большими порциями и избегала даже 10-пешеходной прогулки до автобусной остановки. В самолете ей требовался удлинитель ремня безопасности.

Кристи решила изменить свою жизнь после того, как врачи сказали ей, что при продолжении прежнего образа жизни она может не дожить до 40 лет. Сначала она сбросила около 10 стоунов естественными методами, а затем, когда процесс замедлился, стала использовать инъекции для похудения.

Сейчас она весит около 15 стоунов и 13 фунтов и носит одежду 16/18 размера.

«Я чувствую, что сейчас люди относятся ко мне намного уважительнее и добрее. Меня не игнорируют, как раньше. Я это очень хорошо заметила», — сказала Кристи.

Она особенно ощутила изменения в процессе знакомств. Некоторые знакомые ей ранее мужчины теперь, после изменения ее внешности, проявили интерес к построению отношений с ней.

Кристи с детства сталкивалась с проблемами из-за веса. В 9 лет она посещала занятия Веигхт Ватчерс, организованные для детей с избыточным весом. Позже она также пробовала диеты Слимминг Ворлд, кето, суповую и грейпфрутовую диеты.

У нее диагностирован синдром поликистозных яичников (СПКЯ), а недавно ей поставили диагноз «СДВГ». Кристи отметила, что это состояние помогло ей лучше понять свои прежние пищевые привычки.

При наибольшем весе она часто ела от скуки или чтобы утешить себя. В ее рационе было много пиццы, блюд китайской кухни, шоколада, чипсов, сладостей, шашлыка большими порциями и картофеля фри.

Лишний вес повлиял и на ее повседневную жизнь. Она избегала лестниц, не любила ходить на длинные дистанции, в парках развлечений не могла кататься на некоторых аттракционах из-за того, что не сходился страховочный ремень. А в самолете она пользовалась удлинителем ремня.

Обследования выявили у нее жировую болезнь печени. Кристи рекомендовали операцию по уменьшению желудка, и она прошла терапию в качестве подготовки, но в итоге отказалась от операции и решила еще раз попробовать справиться своими силами.

С помощью кето-диеты она сначала скинула около двух стоунов, затем перешла на более здоровое и сбалансированное питание. Она стала больше ходить пешком, дома вместе с семьей готовить более здоровые блюда, а после переезда в Торонто ее ежедневная активность еще больше возросла.

Позже использование инъекций для похудения вызвало критику у некоторых ее подписчиков. Сама же Кристи заявила, что потеряла 10 стоунов самостоятельно, и после того, как вес на какое-то время застрял на месте, она почувствовала необходимость в дополнительной помощи.

Она подчеркнула, что до сих пор сталкивается с негативными комментариями в соцсетях, но поддерживающих сообщений гораздо больше.

Кристи призналась, что принять изменения во внешности было непросто. Иногда она по привычке выбирает одежду прежнего размера и лишь потом понимает, что она ей не подходит.

В настоящее время Кристи живет в Борнмуте, старается как можно больше ходить пешком, занимается плаванием и придерживается сбалансированного питания. При этом она полностью не отказывается от любимой еды.

Она освещает процесс своего преображения в социальных сетях с 2021 года. Самым большим результатом для Кристи стала не потеря веса, а то, что она смогла кардинально изменить свою жизнь.

«Я потеряла 10 стоунов самостоятельно, когда была вдали от семьи. Мне пришлось полностью изменить свою жизнь. Я горжусь тем, что смогла это сделать», — сказала она.