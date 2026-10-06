На рейсе Стамбул – Фергана в Стамбуле остались 99 багажей

У пассажиров рейса C6 316 авиакомпании Centrum Air, летевших по направлению Стамбул – Фергана, 99 багажей остались в Стамбуле.

Сообщается, что на рейсе, выполненном 4 октября, во время погрузки в воздушное судно были введены эксплуатационные ограничения. В авиакомпании заявили, что решение было принято в соответствии с требованиями безопасности полетов. По этой причине часть багажа не была загружена в самолет.

Centrum Air принесла извинения пассажирам за возникшую ситуацию и сообщила, что принимает меры для скорейшей доставки оставшегося багажа в Фергану.

По предварительным данным, доставка багажа в аэропорт Ферганы была запланирована на 5 октября в 22:00. Пассажиров попросили сохранить багажные бирки и в случае необходимости обращаться в багажное отделение аэропорта Ферганы.

Авиакомпания заявила, что продолжаются работы по доставке оставленного багажа.