Инцидент на борту Centrum Air: Требование государственного языка и снятие пассажира с рейса

·83·Общество
Инцидент на борту Centrum Air: Требование государственного языка и снятие пассажира с рейса

Во время полета местного частного авиаперевозчика — авиакомпании Centrum Air по маршруту «Самара — Ташкент» произошел серьезный конфликт, связанный с государственным языком и культурой обслуживания пассажиров. Известный в социальных сетях под ником komil_vlogs блогер сообщил, что его высадили из самолета после того, как он попросил бортпроводника общаться на узбекском языке.

Данное обращение за короткое время широко распространилось в узбекском сегменте интернета, вызвав бурные дискуссии по поводу уважения к государственному языку со стороны авиакомпаний и профессиональной этики экипажа.

Подробности спора на языковой почве

По словам пассажира, разногласия начались еще на этапе посадки в самолет:

  • Первичное обращение и возражение: У дверей самолета бортпроводница (стюардесса) попросила у пассажира посадочный талон на русском языке. В ответ блогер обратился к ней: «Не могли бы вы попросить на узбекском языке, вы же узбечка?»;

  • Реакция экипажа: Согласно утверждениям блогера, бортпроводница вместо того, чтобы сохранять спокойствие, повысила голос и заявила, что может говорить на русском или английском языке по своему желанию, воспрепятствовала проходу пассажира в салон самолета и потребовала вернуться назад;

  • Снятие с рейса: В результате перепалки пассажир был снят с борта, и рейс отправился к месту назначения без этого гражданина.

Инцидент на борту Centrum Air: Требование государственного языка и снятие пассажира с рейса

Реакция общественности: Государственный язык и качество обслуживания

Пользователи социальных сетей и активисты бурно обсуждают данную ситуацию в нескольких аспектах:

  • Требование государственного языка: Многие граждане подчеркивают, что сотрудники местной авиакомпании, осуществляющей деятельность в юрисдикции Узбекистана и перевозящей соотечественников, обязаны в первую очередь вежливо обслуживать своих клиентов на государственном языке;

    • Этика обслуживания: Отмечается, что даже в случае возникновения недопонимания с пассажиром, бортпроводник не имеет права кричать или безосновательно отстранять клиента, а разрешение ситуации дипломатическим путем является профессиональной обязанностью.

Пока официальные лица авиакомпании Centrum Air не сделали официального заявления по поводу данного инцидента. Наблюдатели в сети ждут от авиаперевозчика проведения служебной проверки по ситуации и прояснения реальной картины на основе записей видеонаблюдения.

Centrum AirСамара — Ташкентkomil_vlogsгосударственный язык
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Инцидент с самолетом Кентрум Air повлиял на пассажировИнцидент с самолетом Кентрум Air повлиял на пассажиров21 мая 10:49Скутеры представляют угрозу для жизни: причины требования водительских правСкутеры представляют угрозу для жизни: причины требования водительских правСегодня 10:18На свадьbie в Кашкадарье только на одно вареное мясо ушло до 300 килограммов мясаНа свадьbie в Кашкадарье только на одно вареное мясо ушло до 300 килограммов мясаСегодня 00:10В Ташкенте организуют 100 новых общественных туалетовВ Ташкенте организуют 100 новых общественных туалетовВчера 20:24В 5 районах Ташкента на 5 дней отключат горячую водуВ 5 районах Ташкента на 5 дней отключат горячую водуВчера 19:32В Ташкенте в подвале компьютерного клуба нашли обезьянуВ Ташкенте в подвале компьютерного клуба нашли обезьянуВчера 19:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех