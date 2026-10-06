Инцидент на борту Centrum Air: Требование государственного языка и снятие пассажира с рейса

Во время полета местного частного авиаперевозчика — авиакомпании Centrum Air по маршруту «Самара — Ташкент» произошел серьезный конфликт, связанный с государственным языком и культурой обслуживания пассажиров. Известный в социальных сетях под ником komil_vlogs блогер сообщил, что его высадили из самолета после того, как он попросил бортпроводника общаться на узбекском языке.

Данное обращение за короткое время широко распространилось в узбекском сегменте интернета, вызвав бурные дискуссии по поводу уважения к государственному языку со стороны авиакомпаний и профессиональной этики экипажа.

Подробности спора на языковой почве

По словам пассажира, разногласия начались еще на этапе посадки в самолет:

Первичное обращение и возражение: У дверей самолета бортпроводница (стюардесса) попросила у пассажира посадочный талон на русском языке. В ответ блогер обратился к ней: «Не могли бы вы попросить на узбекском языке, вы же узбечка?»;

Реакция экипажа: Согласно утверждениям блогера, бортпроводница вместо того, чтобы сохранять спокойствие, повысила голос и заявила, что может говорить на русском или английском языке по своему желанию, воспрепятствовала проходу пассажира в салон самолета и потребовала вернуться назад;

Снятие с рейса: В результате перепалки пассажир был снят с борта, и рейс отправился к месту назначения без этого гражданина.

Реакция общественности: Государственный язык и качество обслуживания

Пользователи социальных сетей и активисты бурно обсуждают данную ситуацию в нескольких аспектах:

Требование государственного языка: Многие граждане подчеркивают, что сотрудники местной авиакомпании, осуществляющей деятельность в юрисдикции Узбекистана и перевозящей соотечественников, обязаны в первую очередь вежливо обслуживать своих клиентов на государственном языке; Этика обслуживания: Отмечается, что даже в случае возникновения недопонимания с пассажиром, бортпроводник не имеет права кричать или безосновательно отстранять клиента, а разрешение ситуации дипломатическим путем является профессиональной обязанностью.



Пока официальные лица авиакомпании Centrum Air не сделали официального заявления по поводу данного инцидента. Наблюдатели в сети ждут от авиаперевозчика проведения служебной проверки по ситуации и прояснения реальной картины на основе записей видеонаблюдения.