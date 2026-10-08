В Кашкадарье у гражданина якобы свернулась челюсть после обряда «изгнания джиннов»

В Кашкадарьинской области два мужчины привлечены к административной ответственности за проведение религиозного обряда без соответствующей регистрации в Кукдалинском районе. Об этом распространилась информация на основе судебного документа.

Отмечается, что 22 июня 2026 года двое мужчин провели религиозный обряд в доме гражданина, не имея соответствующего религиозного образования. В судебном документе указано, что во время обряда заявили о наличии «джинна внутри» гражданина и попытались его «вылечить».

Согласно заявлению в суде, в ходе процесса гражданину выкручивали руки и шею. После этого, как утверждается, у него перекосило челюсть.

Суд признал обоих мужчин виновными в правонарушении, связанном с проведением религиозных обрядов с нарушением установленного порядка. Одному из них назначен штраф в размере 30 базовых расчетных величин (БРВ) — 12 миллионов 360 тысяч сумов, а другому — в размере 20 БРВ — 8 миллионов 240 тысяч сумов.