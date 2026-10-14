Подробности землетрясения, зафиксированного в Ферганской долине...
Волны очередного землетрясения, произошедшего на территории Кыргызстана, ощущались и в населенных пунктах Ферганской области Узбекистана. По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, сила подземных толчков в некоторых районах Ферганской долины достигла 2–3 баллов.
Сообщается, что в результате природного явления разрушений зданий и сооружений не зафиксировано, пострадавших нет.
Координаты и показатели эпицентра землетрясения
Основные параметры, зарегистрированные сейсмологами, следующие:
Магнитуда: Сила землетрясения в эпицентре составила 3,4 магнитуды;
Местоположение эпицентра: Очаг подземных толчков расположен на территории соседней Республики Кыргызстан — в Баткенской области;
Расстояние: Эпицентр землетрясения зафиксирован в 251 километре к юго-востоку от столицы Узбекистана — города Ташкента.
Сила ощущения в регионах Узбекистана
Подземные толчки в разной степени ощущались жителями приграничных районов и городов Ферганской области:
Ферганский район: Расположен в 18 км от эпицентра, сила ощущения составила 2–3 балла;
Город Кувасай: В 20 км от эпицентра, сила подземных толчков ощущалась в пределах 2–3 баллов;
Город Фергана: На расстоянии 25 км от эпицентра, сила колебаний зафиксирована на уровне 2 баллов;
Город Маргилан: В 34 км от эпицентра, сила толчков составила 2 балла.
Специалисты отмечают, что подземные толчки силой 2–3 балла обычно относятся к категории микроземлетрясений, которые ощущаются преимущественно на верхних этажах зданий и находящимися в покое жителями, и не представляют опасности. Ситуация находится под полным контролем сейсмических станций.
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