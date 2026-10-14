Подробности землетрясения, зафиксированного в Ферганской долине...

·54·Общество
Подробности землетрясения, зафиксированного в Ферганской долине...

Волны очередного землетрясения, произошедшего на территории Кыргызстана, ощущались и в населенных пунктах Ферганской области Узбекистана. По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, сила подземных толчков в некоторых районах Ферганской долины достигла 2–3 баллов.

Сообщается, что в результате природного явления разрушений зданий и сооружений не зафиксировано, пострадавших нет.

Координаты и показатели эпицентра землетрясения

Основные параметры, зарегистрированные сейсмологами, следующие:

  • Магнитуда: Сила землетрясения в эпицентре составила 3,4 магнитуды;

  • Местоположение эпицентра: Очаг подземных толчков расположен на территории соседней Республики Кыргызстан — в Баткенской области;

  • Расстояние: Эпицентр землетрясения зафиксирован в 251 километре к юго-востоку от столицы Узбекистана — города Ташкента.

Сила ощущения в регионах Узбекистана

Подземные толчки в разной степени ощущались жителями приграничных районов и городов Ферганской области:

  • Ферганский район: Расположен в 18 км от эпицентра, сила ощущения составила 2–3 балла;

  • Город Кувасай: В 20 км от эпицентра, сила подземных толчков ощущалась в пределах 2–3 баллов;

  • Город Фергана: На расстоянии 25 км от эпицентра, сила колебаний зафиксирована на уровне 2 баллов;

  • Город Маргилан: В 34 км от эпицентра, сила толчков составила 2 балла.

Специалисты отмечают, что подземные толчки силой 2–3 балла обычно относятся к категории микроземлетрясений, которые ощущаются преимущественно на верхних этажах зданий и находящимися в покое жителями, и не представляют опасности. Ситуация находится под полным контролем сейсмических станций.

КыргызстанФерганская областьРеспубликанский центр сейсмопрогностического мониторингаЗемлетрясение
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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