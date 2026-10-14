В Ферганской области землетрясение ощущалось силой 2–3 балла
14 октября 2026 года в Баткенской области Кыргызской Республики было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки произошли в 13:50:05.
Магнитуда землетрясения составила 3,4, а глубина — 10 километров. Эпицентр располагался в Баткенской области Кыргызстана, координаты: 40,16 градуса северной широты и 71,82 градуса восточной долготы.
Расстояние от эпицентра землетрясения до Ташкента составило 251 километр. Эпицентр находится к юго-востоку от столицы.
Подземные толчки также ощущались в Узбекистане, в частности в Ферганской области:
• в Ферганском районе — 2–3 балла, 18 километров;
• в городе Кувасай — 2–3 балла, 20 километров;
• в городе Фергана — 2 балла, 25 километров;
• в городе Маргилан — 2 балла, 34 километра.
Информация о пострадавших или причиненном ущербе в результате землетрясения не поступала.
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