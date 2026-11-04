Землетрясение в Кыргызстане ощущалось в трех областях Узбекистана

4 ноября 2026 года в 02:34:15 по ташкентскому времени на территории Ошской области Кыргызской Республики произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,2, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение также ощущалось в нескольких областях Узбекистана.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

• В Андижанской области: 2–3 балла, на расстоянии 134 км от эпицентра.

• В Ферганской области: 2–3 балла, на расстоянии 136 км от эпицентра.

• В Наманганской области: 2 балла, на расстоянии 185 км от эпицентра.

Эпицентр землетрясения находился к юго-востоку от Ташкента, на расстоянии 373 километров от столицы. Координаты очага: 39,84 градуса северной широты и 73,21 градуса восточной долготы.