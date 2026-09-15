Землетрясение в Оше ощущалось и на территории Узбекистана

Утром 15 сентября на территории Кыргызской Республики произошло землетрясение. Подземные толчки также ощущались в некоторых районах Андижанской области Узбекистана. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение было зафиксировано в 06:55:31. Его магнитуда составила 3,2, а глубина — 6 километров.

Эпицентр землетрясения располагался в Ошской области Кыргызстана. Оно было зафиксировано в 334 километрах к юго-востоку от Ташкента. Координаты эпицентра: 40,81 градуса северной широты и 73,15 градуса восточной долготы.

На территории Узбекистана колебания почвы ощущались в Ханабадском районе силой 2–3 балла, на расстоянии 14 километров от эпицентра.

В Кургантепинском районе сила толчков составила 2 балла. Этот район расположен в 24 километрах от эпицентра.

Информация о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступала.