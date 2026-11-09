В Джизаке задержан мужчина, пытавшийся продать 80 соток земли из государственного резерва за 230 миллионов сумов

·48·Общество
В Джизаке задержан мужчина, пытавшийся продать 80 соток земли из государственного резерва за 230 миллионов сумов

В Бахмальском районе Джизакской области задержан мужчина, пытавшийся незаконно продать земельный участок площадью 80 соток, находящийся в государственном резерве. За оформление земельного участка на имя покупателя он потребовал 230 миллионов сумов.

По данным областного Управления внутренних дел, гражданин Ф.Х., 1961 года рождения, пообещал оформить на имя покупателя земельный участок на территории махалли Аламли, не имеющий никаких правоустанавливающих документов, с помощью своих знакомых.

Мужчина, запросивший за эту услугу 230 миллионов сумов, был задержан правоохранительными органами в ходе оперативного мероприятия при получении 200 миллионов сумов из оговоренной суммы. Денежные средства были изъяты у него в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время по данному факту проводятся доследственные мероприятия. Дополнительная информация о происшествии пока не разглашается.

ДжизакБахмалькупля-продажа землиУВД
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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