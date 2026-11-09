После кровавого нападения в Кракове найдены тела родителей и сестры подозреваемого

·88·Мир
После кровавого нападения в Кракове найдены тела родителей и сестры подозреваемого
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Родители и сестра 24-летнего подозреваемого в массовой стрельке в Кракове были обнаружены мертвыми с огнестрельными ранениями в квартире в городе Островец-Свентокшиский.
  • После нападения 7 ноября в центре Кракова, приведшего к гибели шести человек, подозреваемый был задержан и скончался в больнице.
  • Он может быть причастен к гибели членов семьи.

В ходе расследования массовой стрельбы, произошедшей 7 ноября в польском городе Краков, стало известно о гибели родителей и сестры 24-летнего подозреваемого. Их тела были обнаружены в квартире в городе Островец-Свентокшиский, расположенном примерно в 200 километрах от Кракова.

По данным местной полиции, погибшими оказались 53-летний мужчина, а также 52-летняя и 21-летняя женщины. Позже было подтверждено, что они являются отцом, матерью и сестрой подозреваемого. Первичный осмотр выявил на телах огнестрельные ранения. В квартире также было изъято семь единиц огнестрельного оружия.

Напомним, что 7 ноября 24-летний мужчина на автомобиле въехал на Главную площадь в историческом центре Кракова и открыл огонь по случайным прохожим. В результате инцидента погибли шесть человек, 16 получили ранения. Среди пострадавших были и двое сотрудников полиции.

Подозреваемый, получивший ранения в ходе перестрелки с полицией, был задержан и госпитализирован в тяжелом состоянии. Однако утром 9 ноября стало известно, что он скончался в больнице.

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский заявил, что подозреваемый увлекался ультраправыми радикальными идеологиями. Тем не менее, расследование точных причин и мотивов нападений продолжается. Следственные органы предполагают, что к стрельбе в Кракове и гибели членов семьи может быть причастен один и тот же человек.

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал нападение в Кракове как террористический акт. В связи с трагедией в стране 8 и 9 ноября был объявлен национальный траур.

Стрельба в КраковеПольшаДональд ТускМарчин Кервинский
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Кровавая стрельба в Кракове: 25-летний преступник открыл огонь по толпе, 5 человек погибли (видео)Кровавая стрельба в Кракове: 25-летний преступник открыл огонь по толпе, 5 человек погибли (видео)7 ноября 22:37Европу предупредили о новой угрозе, связанной с РоссиейЕвропу предупредили о новой угрозе, связанной с Россией19 сентября 08:27В Турции мужчина, открывший огонь по машинам на дороге, унес жизни 8 человекВ Турции мужчина, открывший огонь по машинам на дороге, унес жизни 8 человек6 ноября 12:04В Турции находившийся в розыске мужчина восемь лет скрывался в женском образеВ Турции находившийся в розыске мужчина восемь лет скрывался в женском образе5 октября 09:03Кровавая трагедия на борту ФлйДубаи: Пилот попытался уронить самолет (видео)Кровавая трагедия на борту ФлйДубаи: Пилот попытался уронить самолет (видео)30 сентября 15:13В Алматы 37-летнего мужчины зверски убили из-за парковочного местаВ Алматы 37-летнего мужчины зверски убили из-за парковочного места14 октября 19:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца