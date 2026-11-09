После кровавого нападения в Кракове найдены тела родителей и сестры подозреваемого

В ходе расследования массовой стрельбы, произошедшей 7 ноября в польском городе Краков, стало известно о гибели родителей и сестры 24-летнего подозреваемого. Их тела были обнаружены в квартире в городе Островец-Свентокшиский, расположенном примерно в 200 километрах от Кракова.

По данным местной полиции, погибшими оказались 53-летний мужчина, а также 52-летняя и 21-летняя женщины. Позже было подтверждено, что они являются отцом, матерью и сестрой подозреваемого. Первичный осмотр выявил на телах огнестрельные ранения. В квартире также было изъято семь единиц огнестрельного оружия.

Напомним, что 7 ноября 24-летний мужчина на автомобиле въехал на Главную площадь в историческом центре Кракова и открыл огонь по случайным прохожим. В результате инцидента погибли шесть человек, 16 получили ранения. Среди пострадавших были и двое сотрудников полиции.

Подозреваемый, получивший ранения в ходе перестрелки с полицией, был задержан и госпитализирован в тяжелом состоянии. Однако утром 9 ноября стало известно, что он скончался в больнице.

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский заявил, что подозреваемый увлекался ультраправыми радикальными идеологиями. Тем не менее, расследование точных причин и мотивов нападений продолжается. Следственные органы предполагают, что к стрельбе в Кракове и гибели членов семьи может быть причастен один и тот же человек.

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал нападение в Кракове как террористический акт. В связи с трагедией в стране 8 и 9 ноября был объявлен национальный траур.