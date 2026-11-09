Матч на 2,5 млн долларов: как Синдаров и Гукеш готовятся к 5-часовому марафону?

·1·Спорт
Матч на 2,5 млн долларов: как Синдаров и Гукеш готовятся к 5-часовому марафону?

Остается совсем немного времени до самого важного и долгожданного события в истории узбекских шахмат. В матче за звание чемпиона мира, который пройдет в швейцарском городе Женева, наш соотечественник, победитель турнира претендентов Жавохир Синдаров сядет за доску против действующего чемпиона мира, индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) утвердила официальный регламент и порядок контроля времени этого исторического противостояния. Представленный формат выделяется тем, что является одним из самых сложных и требующих физической выносливости условий в классических шахматах.

Каждая партия продлится более 5 часов: каков контроль времени?

Согласно правилам турнира, для того чтобы гроссмейстеры могли долго и глубоко обдумывать каждый ход, введено следующее распределение времени:

  • На первые 40 ходов: каждому шахматисту выделяется по 120 минут (2 часа);

  • Начиная с 41-го хода: участникам добавляется еще 30 минут на оставшуюся часть игры;

  • Дополнительные секунды: начиная с 41-го хода, за каждый сделанный ход добавляется по 30 секунд.

Данный контроль времени считается одним из самых продолжительных форматов в классических шахматах. В результате одна партия может растянуться на 5-6 часов, что потребует от спортсменов не только высокого интеллекта, но и большой психологической устойчивости и физической выносливости.

Основные показатели чемпионского матча

Все важные детали матча за звание чемпиона мира собраны в следующей таблице:

Показатель

Установленная норма / Деталь

Дата проведения соревнования

с 24 ноября по 12 декабря

Город и место проведения

Женева (Швейцария), Фонд Мартина Бодмера

Количество партий

14 классических партий

Результат, необходимый для победы

Первым набрать 7,5 очков

В случае счета 7:7

Победитель определяется через быстрые шахматы (тай-брейк)

Общий призовой фонд

2,5 миллиона долларов США

Интрига бескомпромиссного противостояния

Гроссмейстер, первым набравший 7,5 очков по итогам 14 классических партий, станет новым обладателем шахматной короны. Если основные партии завершатся вничью (7:7), обладатель мировой короны определится в тай-брейках (рапид и блиц).

20-летний узбекистанец Жавохир Синдаров готовится продемонстрировать высокое мастерство нашей национальной шахматной школы за доской против одного из сильнейших гроссмейстеров своего поколения.

Жавохир СиндаровГукеш ДоммараджуФИДЕЧемпионат мира по шахматам
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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