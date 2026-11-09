Природная защита от простуд: какие нутриенты необходимы организму перед зимой
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- В ноябре необходимо включить в рацион 7 важных витаминов и микроэлементов для повышения способности организма противостоять сезонному стрессу и вирусам.
- Специалисты рекомендуют употреблять продукты, богатые витаминами С и D, цинком, Омега-3, железом, магнием, а также витаминами А и Е. Это необходимо для укрепления иммунитета и поддержания уровня энергии.
Последний месяц осени — ноябрь — характеризуется резким понижением температуры воздуха, сокращением светового дня и активизацией сезонных вирусов. В этот период человеческий организм испытывает адаптационный стресс: иммунитет ослабевает, усиливается хроническая усталость и наблюдается снижение настроения.
Медицинские специалисты и нутрициологи назвали 7 основных витаминов и микроэлементов, необходимых для естественного укрепления организма, борьбы с вирусными инфекциями и поддержания высокого уровня энергии в холодные дни.
Ноябрьский рацион: 7 самых необходимых веществ для организма
Важные источники для поддержания иммунитета и общего здоровья в преддверии зимы:
1. Витамин С — природный иммунный щит:
Является первым помощником в укреплении иммунитета, борется с сезонными простудами и инфекциями.
Где найти: Цитрусовые (апельсин, лимон, мандарин), красный болгарский перец, брокколи, капуста, киви, петрушка и шиповник.
2. Витамин Д — против дефицита солнца:
В условиях коротких дней и пасмурной погоды дефицит витамина Д резко возрастает. Он играет важную роль в укреплении костей, повышении иммунитета и борьбе с осенней хандрой (депрессией).
Где найти: Рыбий жир, лосось, сельдь, яичный желток и натуральные грибы.
3. Цинк — барьер для вирусов:
Обеспечивает регенерацию клеток и помогает предотвратить распространение вирусов при появлении симптомов простуды.
Где найти: Тыквенные семечки, качественная говядина, бобовые (нут, маш, фасоль), зародыши пшеницы и орехи.
4. Омега-3 жирные кислоты — защита мозга и сосудов:
Улучшают кровообращение, защищают сердечно-сосудистую систему от воздействия низких температур и повышают способность мозга к концентрации.
Где найти: Жирная морская рыба (лосось, тунец, сельдь), семена льна, семена чиа и грецкие орехи.
5. Железо — средство против упадка сил и анемии:
Участвует в транспортировке кислорода к тканям, устраняя ноябрьскую сонливость и хроническую слабость.
Где найти: Красное мясо, говяжья печень, шпинат, чечевица и бобовые.
6. Магний — лекарство от стресса и бессонницы:
Успокаивает нервную систему, снижает осеннюю тревожность и обеспечивает глубокий, качественный сон.
Где найти: Миндаль, шпинат, темный шоколад (минимум 70%), гречка, авокадо и бананы.
7. Антиоксиданты (витамины А и Е) — защита клеток и кожи:
Предотвращают сухость кожи под воздействием холодного и сухого ветра, защищают клетки от повреждения свободными радикалами и обеспечивают остроту зрения.
Где найти: Морковь, батат, зелень (витамин А); миндаль, семена подсолнечника и качественные растительные масла (витамин Е).
Карта осеннего нутритивного баланса
Вещество / Витамин
Основная функция
Лучшие природные источники
Витамин С
Борьба с инфекциями, иммунная защита
Цитрусовые, болгарский перец, киви
Витамин Д
Прочность костей, осеннее настроение
Лосось, яичный желток, рыбий жир
Цинк
Остановка размножения вирусов
Тыквенные семечки, говядина, бобовые
Омега-3
Работа мозга, эластичность сосудов
Жирная рыба, семена льна и чиа
Железо
Энергия, гемоглобин и обмен кислорода
Красное мясо, говяжья печень, шпинат
Магний
Успокоение нервов, качественный сон
Миндаль, темный шоколад, гречка
Витамины А и Е
Предотвращение сухости кожи, защита клеток
Морковь, растительные масла, миндаль
Рекомендации специалиста по адаптации к сезону
В ноябре рекомендуется не ограничивать рацион только мучными и тяжелыми блюдами, а регулярно включать в ежедневное питание продукты, богатые вышеперечисленными микроэлементами. Это не только обеспечит здоровый и легкий переход к зимнему сезону, но и поможет достичь высокого иммунитета естественным путем, без лекарственных препаратов.
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