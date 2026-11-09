Странный инцидент на «Урикзоре»: женщина пыталась спрыгнуть с опоры высоковольтной линии электропередачи

В социальных сетях распространились видеозаписи необычного и опасного инцидента, произошедшего в районе «Урикзор». На кадрах видно, как женщина забралась на металлическую опору высоковольтной линии электропередачи и отказывается спускаться.

По словам очевидцев, окружающие неоднократно пытались уговорить женщину спуститься вниз. Даже предложение денег не заставило её сдвинуться с места — она крепко держалась за опору.

После этого на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые благополучно сняли женщину с высоты.

Видеозаписи инцидента вызвали бурные обсуждения среди интернет-пользователей. Хотя некоторые отнеслись к ситуации с юмором, подобные случаи следует воспринимать не как повод для смеха, а как серьезную угрозу жизни и безопасности человека.

На данный момент официальной информации о причинах, побудивших женщину залезть на опору, а также о состоянии её здоровья не поступало.