Новый конкурент для журналистов и телеведущих: Китай представил роботов

·7·Мир
Новый конкурент для журналистов и телеведущих: Китай представил роботов

В Китае представили двух человекоподобных роботов-телеведущих, работающих на базе искусственного интеллекта. Они созданы в человеческом облике и способны стоять перед камерой, говорить, естественно двигаться и менять выражение лица в соответствии с содержанием речи.

Новые роботы были представлены 5 ноября на форуме по искусственному интеллекту в рамках Всемирного медиасаммита в Пекине. Проект реализован в сотрудничестве китайского информационного агентства «Синьхуа» и компании UBTECH Роботикс.

Один из роботов создан в образе мужчины, другой — женщины. Для того чтобы сделать их внешний вид максимально похожим на человеческий, были использованы бионическая кожа, технологии гуманоидной робототехники и искусственного интеллекта. Также их речь, движения губ и мимика были синхронизированы.

Роботы подключены к платформе искусственного интеллекта под названием Ксинхуа Юдиан. Эта система использует проверенную базу данных информационного агентства для представления новостей. Во время презентации один из роботов продемонстрировал свои возможности, зачитав новости на сцене.

Тем не менее, планы по использованию роботов в качестве постоянных телеведущих на телевидении пока не подтверждены. В будущем они могут быть задействованы в таких задачах, как подача новостей, передача информации на разных языках и взаимодействие с аудиторией.

Искусственный интеллектСиньхуаUBTECH RoboticsВсемирный медиасаммит
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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