В Бахмале из-за селя эвакуированы 32 человека

·26·Общество
В Бахмале из-за селя эвакуированы 32 человека

В Бахмальском районе Джизакской области в результате селя 32 человека были эвакуированы в безопасную зону. Об этом сообщило Департамент общественной безопасности МВД.

Сообщается, что эвакуационные мероприятия были проведены в зоне отдыха «Жум-Жумсой» и на территории МСГ Нушкент.

По имеющимся данным, погибших и пострадавших в результате селя нет.

Военнослужащие и граждане спасают младенца из опасной зоны во время наводнения.

Однако из-за сильного потока был частично поврежден мост, ведущий к зоне отдыха «Жум-Жумсой». Также пострадали автомобили марок «Дамас» и «Гентра», оказавшиеся на дороге.

В настоящее время ответственные лица сообщают, что работы по ликвидации последствий селя полностью завершены.

ДжизакБахмалЖум-ЖумсойНушкентДамас
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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