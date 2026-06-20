В Бахмале из-за селя эвакуированы 32 человека

В Бахмальском районе Джизакской области в результате селя 32 человека были эвакуированы в безопасную зону. Об этом сообщило Департамент общественной безопасности МВД.

Сообщается, что эвакуационные мероприятия были проведены в зоне отдыха «Жум-Жумсой» и на территории МСГ Нушкент.

По имеющимся данным, погибших и пострадавших в результате селя нет.

Однако из-за сильного потока был частично поврежден мост, ведущий к зоне отдыха «Жум-Жумсой». Также пострадали автомобили марок «Дамас» и «Гентра», оказавшиеся на дороге.

В настоящее время ответственные лица сообщают, что работы по ликвидации последствий селя полностью завершены.