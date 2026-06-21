Необычная контрабанда на таможенном посту: «хитрый» план раскрыт

Сотрудниками пограничного таможенного поста «Навои» Ташкентского областного таможенного управления была пресечена попытка незаконного ввоза лекарственных средств в страну. В ходе личного досмотра был раскрыт «хитрый» план гражданина, въезжающего в Узбекистан.

Детали правонарушения и способ сокрытия

При проверке гражданина, привлекшего внимание таможенников, выяснилось, что он замаскировал товары следующим образом:

Способ сокрытия: С целью сокрытия лекарственных средств от таможенного контроля правонарушитель плотно прикрепил их к своим ногам с помощью клейкой ленты (скотча).

Выявленные товары: В результате проведенного личного досмотра у гражданина было обнаружено всего 277 единиц лекарственных средств. Данные товары не были заявлены при устном опросе и не указаны в декларации.

Коммерческая стоимость: Предварительная стоимость данной партии лекарств, ввозимых с целью последующей реализации на внутреннем рынке, оценивается более чем в 8 миллионов сумов согласно предварительной оценке.

Текущая ситуация и напоминание Таможенного комитета

По данному факту в настоящее время принимаются соответствующие процессуальные меры и проводятся следственные действия.