Необычная контрабанда на таможенном посту: «хитрый» план раскрыт

·44·Общество
Необычная контрабанда на таможенном посту: «хитрый» план раскрыт

Сотрудниками пограничного таможенного поста «Навои» Ташкентского областного таможенного управления была пресечена попытка незаконного ввоза лекарственных средств в страну. В ходе личного досмотра был раскрыт «хитрый» план гражданина, въезжающего в Узбекистан.

Детали правонарушения и способ сокрытия

При проверке гражданина, привлекшего внимание таможенников, выяснилось, что он замаскировал товары следующим образом:

  • Способ сокрытия: С целью сокрытия лекарственных средств от таможенного контроля правонарушитель плотно прикрепил их к своим ногам с помощью клейкой ленты (скотча).

  • Выявленные товары: В результате проведенного личного досмотра у гражданина было обнаружено всего 277 единиц лекарственных средств. Данные товары не были заявлены при устном опросе и не указаны в декларации.

  • Коммерческая стоимость: Предварительная стоимость данной партии лекарств, ввозимых с целью последующей реализации на внутреннем рынке, оценивается более чем в 8 миллионов сумов согласно предварительной оценке.

Текущая ситуация и напоминание Таможенного комитета

По данному факту в настоящее время принимаются соответствующие процессуальные меры и проводятся следственные действия.

Важное напоминание: Таможенный комитет напоминает гражданам, что при провозе товаров через пограничные таможенные посты их правильное декларирование является обязательным. Подобные попытки обхода законодательства обычно заканчиваются такими неприятными ситуациями и ответственностью.

НавоиУзбекистанТаможенный комитет
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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