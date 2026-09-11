В Узбекистане резко возрос импорт мяса: каковы цены на рынке?

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что ввоз мяса из-за рубежа прекращен и из-за этого на рынках выросли цены. Однако в Таможенном комитете сообщили, что никаких перебоев с импортом мяса в страну не наблюдается.

Корреспондент «Daryo» изучил цены на ташкентском рынке Чорсу. На прилавках рынка наряду с местной говядиной и бараниной продается и продукция, завезенная из-за рубежа.

В настоящее время говядина предлагается по цене около 110–170 тысяч сумов, а баранина — 130–170 тысяч сумов. Цена же мясной продукции, привозимой из Казахстана и Пакистана, составляет 65–90 тысяч сумов.

По словам продавцов, на импортное мясо есть спрос. Хотя в некоторых случаях и наблюдаются кратковременные перебои с поставками, ввоз продукции из-за рубежа не прекращался полностью.

По данным Таможенного комитета, в 2025 году Узбекистан импортировал мясной продукции на 870 миллионов долларов. А в январе–августе 2026 года этот показатель достиг 678 миллионов долларов.

В настоящее время мясная продукция ввозится в страну из 29 государств. На долю импорта в текущем году пришлось 519 миллионов долларов говядины, 54,6 миллиона долларов куриного и 47,8 миллиона долларов баранины.

Интересно, что за первые восемь месяцев 2026 года импорт мяса увеличился на 173 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.