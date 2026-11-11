В Коканде ужесточили дело об изнасиловании 13-летней девочки

В ходе расследования преступления, совершенного в отношении 13-летней девочки в городе Коканде, произошли важные изменения. Уголовное дело, первоначально возбужденное по более мягкой статье, было переквалифицировано на более тяжкую. Об этом сообщил Детский омбудсмен.

Сообщается, что инцидент произошел 28 сентября 2026 года. По данному факту изначально было возбуждено уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса.

Однако 9 ноября городская прокуратура изменила правовую квалификацию дела. Теперь происшествие расследуется как преступление, предусмотренное частью 4 статьи 118 Уголовного кодекса, то есть изнасилование лица, не достигшего 14 лет.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 25 лет или пожизненного лишения свободы.

Подозреваемый был задержан ранее. В настоящее время продолжаются следственные действия. Потерпевшей оказывается необходимая психологическая и правовая помощь.