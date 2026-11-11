Уйдет ли Каннаваро из Узбекистана? Он рассказал о своем будущем и контракте до 2027 года

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Уйдет ли Каннаваро из Узбекистана? Он рассказал о своем будущем и контракте до 2027 года
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  • Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро сообщил, что все его внимание и силы сейчас сосредоточены на нынешней команде.
  • Он отметил, что контракт с Ассоциацией футбола Узбекистана рассчитан до осени 2027 года.
  • Итальянский специалист не скрывает мечту возглавить сборную своей страны, однако назвал сообщения о переходе в команды Южной Америки слухами.

Желание возглавить сборную Италии, слухи о предложениях из Южной Америки и будущее в Узбекистане. Фабио Каннаваро ответил на вопросы, которые волновали журналистов перед матчем против России. Одно его заявление заслуживает особого внимания: сейчас все его мысли и внимание сосредоточены на национальной сборной Узбекистана.

Вокруг будущего главного тренера сборной Узбекистана Фабио Каннаваро продолжаются разговоры. После того как широко разошлись мысли итальянского специалиста о желании возглавить сборную своей родины, возникли вопросы и о том, как долго продлится его работа в Узбекистане.

На пресс-конференции перед товарищеским матчем против России Каннаваро внес ясность в эти темы. Он сообщил, что у него хорошие отношения с Ассоциацией футбола Узбекистана, а действующий контракт рассчитан до осени 2027 года.

Мечта возглавить сборную Италии: что сказал Каннаваро?

Журналисты попросили специалиста прокомментировать его прежние слова о желании стать главным тренером сборной Италии. Каннаваро не стал скрывать, что такая мечта для него естественна. Ведь он — футболист с большой историей в итальянском футболе.

«Я играл в этой команде 20 лет. Каждый итальянец хочет стать главным тренером сборной Италии. То, что мои интервью широко разошлись, — не моя вина.

Я профессионал, и сейчас, просыпаясь каждое утро, я думаю о том, как отдать все свои силы сборной Узбекистана. А сообщения о том, что я возглавлю одну из сборных Южной Америки, — просто слухи», — сказал Каннаваро.

В этом ответе специалист особо подчеркнул два аспекта: желание возглавить сборную Италии — это его личная мечта, но его нынешняя профессиональная задача — работа со сборной Узбекистана.

Когда заканчивается контракт Каннаваро с Узбекистаном?

Одним из важнейших пунктов пресс-конференции стал именно этот вопрос. Итальянский специалист, подчеркнув, что у него хорошие отношения с Ассоциацией футбола Узбекистана, сообщил, что действующий контракт действует до осени 2027 года.

«У нас прекрасные отношения с Ассоциацией футбола Узбекистана. Мой контракт рассчитан до осени 2027 года. Однако, учитывая перенос Кубка Азии, мы обсудим этот вопрос с руководством. В этом нет никаких проблем. Я думаю только об Узбекистане», — сказал главный тренер.

Таким образом, на данный момент нет официального решения об уходе Каннаваро из Узбекистана или заявления, подтверждающего его намерения в этом плане. Специалист заявил, что контракт действует и он сосредоточен на продолжении своей деятельности. А изменения в календаре Кубка Азии могут стать поводом для пересмотра условий контракта.

Почему Каннаваро хочет играть с сильными соперниками?

На пресс-конференции итальянский специалист призвал журналистов сосредоточиться не на темах, далеких от футбола, а на предстоящей встрече, сопернике и тактике.

По его мнению, для развития сборной Узбекистана очень важно регулярно играть с сильными соперниками. В таких матчах важнее даже не победа, а выявление сильных и слабых сторон команды.

«Я всегда говорю руководству, что мы должны играть с сильными соперниками. В таких встречах результат не важен. Самое главное — узнать наши недостатки.

Игра с Южной Кореей показала нам, какой должна быть интенсивность в команде, что можно добиться результата, забивая два гола из трех моментов. Нынешние матчи также станут для нас таким опытом», — сказал Каннаваро.

Из этих мыслей видно, что главный тренер не хочет оценивать встречу против России только с точки зрения результата. Для него такие игры — это возможность проверить готовность команды к конкуренции на международном уровне.

Почему Машарипов, Урунов и Сергеев не были вызваны в сборную?

На пресс-конференции также обсуждалось, почему Джасур Машарипов, Остон Урунов, Игорь Сергеев и Юсупов не были привлечены к сборам национальной команды.

Каннаваро открыто заявил, что между ним и этими футболистами нет никаких конфликтов. Таким образом, он подчеркнул, что нет оснований связывать их отсутствие на текущем сборе с личными разногласиями.

С января по сентябрь: дальнейшие планы сборной

Каннаваро также предоставил информацию о дальнейших планах подготовки национальной сборной. По его словам, в январе планируется организовать отдельный сбор без легионеров. При этом важно не мешать тренировочному и соревновательному процессу футболистов в их клубах.

Также в марте, июне и сентябре в рамках дней ФИФА, как обычно, будут проведены сборы национальной команды.

Эти планы означают, что сборная продолжит регулярную подготовку на следующем этапе, а работа по оценке возможностей различных составов и игроков будет продолжена.

Узбекистан — Россия: когда начнется игра?

Напомним, товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России состоится 12 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.

Матч начнется в 20:00 по ташкентскому времени.

Для Каннаваро эта встреча — не только испытание против сильного соперника, но и возможность оценить текущее состояние сборной. А болельщики с нетерпением ждут, какую игру покажет сборная Узбекистана против России.

Пока ясно одно: несмотря на различные предположения о будущем Каннаваро, в своем заявлении он подчеркнул свою преданность сборной Узбекистана и то, что основное внимание уделяет именно этой команде.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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