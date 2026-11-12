В Касане задержан мужчина, вымогавший 10 млн сумов под угрозой разглашения личной переписки

1 мин чтения0
В Касане задержан мужчина, вымогавший 10 млн сумов под угрозой разглашения личной переписки

В Касанском районе Кашкадарьинской области задержан мужчина, который вымогал у знакомой 10 миллионов сумов, угрожая разглашением её личной переписки в Instagram.

Как стало известно, подозреваемый использовал интимную переписку своей знакомой в социальной сети Instagram для шантажа. Он угрожал показать сообщения супругу и родителям женщины, а также распространить их в социальных сетях.

В ходе оперативного мероприятия подозреваемый был задержан в городе Карши при получении оговоренных 10 миллионов сумов. Вещественные доказательства были изъяты в установленном порядке.

По предварительным данным, в ходе следствия выяснилось, что он регулярно получал деньги от других граждан аналогичным способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса. В настоящее время ведутся следственные действия.

Напоминаем, что вымогательство денег под угрозой разглашения личной переписки или иных сведений, составляющих тайну, является шантажом и влечет за собой уголовную ответственность согласно закону.

Вам понравилась статья?
Charos«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Общество