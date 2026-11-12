В Казахстане найдены чемоданы с долларами: задержаны руководители двух крупных госкомпаний
В столице Казахстана Астане рядом с жилым комплексом «Атлант-6» были обнаружены чемоданы с долларовыми купюрами. На фоне этого события стало известно о задержании руководителей крупных государственных компаний страны — фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и компании «Қазақстан темір жолы».
На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как большое количество долларовых купюр разбросано по земле. Согласно сообщениям, деньги были найдены рядом с жилым комплексом, расположенным на улице Кунаева в Есильском районе Астаны. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
В некоторых сообщениях говорится, что чемоданы были выброшены из окна одной из квартир здания. Однако происхождение денег, их общая сумма и то, кому они принадлежат, пока не установлены.
Как сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана, 11 ноября антикоррупционная служба задержала председателя правления «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и председателя правления «Қазақстан темір жолы» Елжаса Отыншиева, а также других лиц. Они подозреваются в совершении коррупционного преступления.
В ведомстве заявили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. В интересах следствия другие подробности не разглашаются.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Отыншиев был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности в лаунж-баре «Танджир» в Астане. Некоторые издания, ссылаясь на свои источники, писали, что руководители подозреваются в попытке получения взятки. Однако официальное ведомство не раскрыло точную суть подозрения.
Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» управляет крупнейшими государственными активами Казахстана в сферах нефтегазовой, транспортной, энергетической и телекоммуникационной отраслей. Нурлан Жакупов возглавлял фонд с 2023 года.
Елжас Отыншиев был назначен председателем правления национальной компании «Қазақстан темір жолы» в июле 2026 года.
На данный момент официально не подтверждена связь между найденными деньгами и задержанием двух руководителей.
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