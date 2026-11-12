В Японии мужчина, укравший часы за 290 тысяч долларов, вернул их с письмом с извинениями

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В Японии мужчина, укравший часы за 290 тысяч долларов, вернул их с письмом с извинениями

В японском Токио произошел необычный случай кражи. Мужчина, похитивший из магазина дорогостоящие часы, спустя три дня вернул их по почте вместе с письмом с извинениями. Однако это не спасло его от ответственности.

Сообщается, что 29 октября мужчина зашел в часовой магазин в торговом комплексе Накано Броадвай в Токио и попросил примерить часы Аудемарс Пигует стоимостью 46 миллионов иен (около 290 тысяч долларов). Как только часы оказались на его запястье, он выбежал из магазина.

Спустя три дня, 1 ноября, в магазин курьером пришла посылка. Внутри находились украденные часы и написанное от руки письмо с извинениями. Сотрудники магазина проверили серийный номер и подтвердили, что это именно те самые часы.

11 ноября полиция задержала в городе Нагоя 30-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к инциденту. Он признался в краже часов.

По словам подозреваемого, когда он надел часы и посмотрел на свое отражение в зеркале, они ему очень понравились, и он даже не заметил, как вышел из магазина, не сняв их. Позже, осознав, что часы ему не принадлежат, он решил вернуть их владельцу.

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