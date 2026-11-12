«Манчестер Юнайтед» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Майклом Кэрриком. Эта новость вызвала широкие обсуждения среди футбольной общественности и болельщиков клуба.

Успешный период и результаты под руководством Кэррика

Майкл Кэррик был назначен на пост главного тренера команды в январе текущего года. За короткий срок он кардинально изменил игру команды и добился важных результатов.

Согласно заявлению клуба, Кэррик одержал 12 побед в оставшихся 17 матчах сезона 2025/2026, выведя «МЮ» на третью строчку Премьер-лиги. За этот период команда сумела набрать больше очков, чем другие соперники по чемпионату.