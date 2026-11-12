«Манчестер Юнайтед» прекратил сотрудничество с Майклом Кэрриком: клуб сделал официальное заявление

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«Манчестер Юнайтед» прекратил сотрудничество с Майклом Кэрриком: клуб сделал официальное заявление

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Майклом Кэрриком. Эта новость вызвала широкие обсуждения среди футбольной общественности и болельщиков клуба.

Успешный период и результаты под руководством Кэррика

Майкл Кэррик был назначен на пост главного тренера команды в январе текущего года. За короткий срок он кардинально изменил игру команды и добился важных результатов.

Согласно заявлению клуба, Кэррик одержал 12 побед в оставшихся 17 матчах сезона 2025/2026, выведя «МЮ» на третью строчку Премьер-лиги. За этот период команда сумела набрать больше очков, чем другие соперники по чемпионату.

«Майкл Кэррик был и остается легендой «Манчестер Юнайтед». Как и во время своей игровой карьеры, на тренерском посту он продемонстрировал высокий уровень преданности и профессионализма», — говорится в сообщении клуба.

Показатели и цифры

Данные

Дата назначения на пост тренера

Январь 2026 года

Количество проведенных матчей

17 матчей

Одержанные победы

12 побед

Итоговое место в АПЛ

3-е место

Дальнейшие планы клуба

Ускорение процесса назначения постоянного главного тренера

Причины отставки и дальнейшие шаги

Руководство подчеркнуло, что, учитывая неудачное начало сезона, решительные перемены стали важным шагом для достижения поставленных стратегических целей в будущем. В настоящее время руководство «Манчестер Юнайтед» планирует как можно скорее завершить процесс назначения постоянного главного тренера.

Как вы считаете, было ли правильным решением отправить в отставку Майкла Кэррика, показавшего отличные результаты, и кто должен стать новым тренером? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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