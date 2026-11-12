«Манчестер Юнайтед» прекратил сотрудничество с Майклом Кэрриком: клуб сделал официальное заявление
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Майклом Кэрриком. Эта новость вызвала широкие обсуждения среди футбольной общественности и болельщиков клуба.
Успешный период и результаты под руководством Кэррика
Майкл Кэррик был назначен на пост главного тренера команды в январе текущего года. За короткий срок он кардинально изменил игру команды и добился важных результатов.
Согласно заявлению клуба, Кэррик одержал 12 побед в оставшихся 17 матчах сезона 2025/2026, выведя «МЮ» на третью строчку Премьер-лиги. За этот период команда сумела набрать больше очков, чем другие соперники по чемпионату.
«Майкл Кэррик был и остается легендой «Манчестер Юнайтед». Как и во время своей игровой карьеры, на тренерском посту он продемонстрировал высокий уровень преданности и профессионализма», — говорится в сообщении клуба.
Показатели и цифры
Данные
Дата назначения на пост тренера
Январь 2026 года
Количество проведенных матчей
17 матчей
Одержанные победы
12 побед
Итоговое место в АПЛ
3-е место
Дальнейшие планы клуба
Ускорение процесса назначения постоянного главного тренера
Причины отставки и дальнейшие шаги
Руководство подчеркнуло, что, учитывая неудачное начало сезона, решительные перемены стали важным шагом для достижения поставленных стратегических целей в будущем. В настоящее время руководство «Манчестер Юнайтед» планирует как можно скорее завершить процесс назначения постоянного главного тренера.
Как вы считаете, было ли правильным решением отправить в отставку Майкла Кэррика, показавшего отличные результаты, и кто должен стать новым тренером? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…