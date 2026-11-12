В Касане задержан мужчина, вымогавший 10 млн сумов под угрозой разглашения личной переписки
В Касанском районе Кашкадарьинской области задержан мужчина, который вымогал у знакомой 10 миллионов сумов, угрожая разглашением её личной переписки в Instagram.
Как стало известно, подозреваемый использовал интимную переписку своей знакомой в социальной сети Instagram для шантажа. Он угрожал показать сообщения супругу и родителям женщины, а также распространить их в социальных сетях.
В ходе оперативного мероприятия подозреваемый был задержан в городе Карши при получении оговоренных 10 миллионов сумов. Вещественные доказательства были изъяты в установленном порядке.
По предварительным данным, в ходе следствия выяснилось, что он регулярно получал деньги от других граждан аналогичным способом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса. В настоящее время ведутся следственные действия.
Напоминаем, что вымогательство денег под угрозой разглашения личной переписки или иных сведений, составляющих тайну, является шантажом и влечет за собой уголовную ответственность согласно закону.
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