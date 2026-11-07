«Если поступит предложение из Серии А...»: подробности громкого интервью Каннаваро

·10·Спорт
«Если поступит предложение из Серии А...»: подробности громкого интервью Каннаваро

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро впервые открыто высказался о своем будущем, тоске по клубному футболу и вероятности возвращения в чемпионат Италии.

Итальянский специалист стал гостем популярной программы «Sky Калкио Унплуггед» на авторитетном телеканале Sky Sport, где затронул специфические различия между повседневной работой в клубе и деятельностью в сборной.

«Ежедневная работа в клубе доставляет мне удовольствие»: что раскрыл Каннаваро?

В ходе эфира тренер не скрывал, что скучает по постоянному и регулярному общению с футболистами:

  • Ценность ежедневных тренировок: По словам Каннаваро, работа в клубной системе, где можно каждый день взаимодействовать с игроками на поле, проводить тактические занятия и готовиться к регулярным матчам, приносит ему особое профессиональное удовольствие;

  • Вероятность возвращения в Серию А: На вопрос ведущих «Как вы поступите, если один из клубов итальянской Серии А сделает вам официальное предложение?», специалист подчеркнул, что будет рассматривать ситуацию совместно с АФУ;

  • Обсуждение с АФУ: Каннаваро заявил, что в случае такого вызова он не будет принимать решение в одностороннем порядке, а сначала обсудит предложение на профессиональном уровне с руководством Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

Действующий контракт и слухи об отставке

После этих высказываний, прозвучавших в итальянской прессе, вновь на повестку дня вышли важные аспекты статуса тренера в Узбекистане:

  • Соглашение до 2027 года: Стоит отметить, что действующий официальный трудовой договор, подписанный Фабио Каннаваро с Ассоциацией футбола Узбекистана, рассчитан до октября 2027 года;

  • Слухи об отставке опровергнуты: Ранее, после изменения сроков проведения Кубка Азии, ходили различные слухи о том, что итальянский тренер может покинуть национальную сборную Узбекистана. Однако пресс-служба АФУ оперативно выступила с официальным опровержением, твердо заявив, что Каннаваро остается на своем посту;

  • Текущая ситуация: В новом интервью в эфире Sky Sport он также не объявлял о каких-либо резких решениях по поводу ухода с должности, а лишь выразил готовность к диалогу в случае поступления потенциальных предложений.

Фабио КаннавароАФУнациональная сборная УзбекистанаСерия А
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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