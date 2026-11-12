«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с Маурисио Почеттино: стали известны детали

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«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с Маурисио Почеттино: стали известны детали

«Манчестер Юнайтед» вступил в решающую стадию назначения нового главного тренера. Как сообщает всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо, манкунианцы близки к завершению сделки по приглашению на пост наставника команды известного аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Устная договоренность и переговоры с Федерацией футбола США

Сообщается, что руководство «МЮ» провело успешные переговоры с Почеттино и его представителями, достигнув предварительной устной договоренности. В настоящее время клуб ведет последние переговоры с Федерацией футбола США для официального объявления о назначении. Фабрицио Романо подчеркнул, что до официального подтверждения этого долгожданного трансфера осталось совсем немного времени.

Карьера Маурисио Почеттино и текущая ситуация

Данные

Текущая должность

Главный тренер сборной США

Статус с «МЮ»

Достигнута устная договоренность, финальная стадия

Источник информации

Известный инсайдер Фабрицио Романо

Известные клубы, где работал ранее

«Тоттенхэм», «ПСЖ», «Челси»

Новый вызов для опытного специалиста

Напомним, что в настоящее время Маурисио Почеттино возглавляет национальную сборную США. Аргентинский тренер накопил значительный опыт работы в ряде топ-клубов Европы, включая «Тоттенхэм», «ПСЖ» и «Челси». Если переговоры завершатся успешно, он продолжит свою карьеру в Английской Премьер-лиге у руля «Манчестер Юнайтед».

Как вы считаете, сможет ли Маурисио Почеттино кардинально изменить игру «Манчестер Юнайтед» и вывести команду на высокие позиции? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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