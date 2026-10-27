Футбол в Ташкенте: выйдет ли Узбекистан против России в сильнейшем составе?

В дни международного перерыва в ноябре согласно календарю ФИФА национальная сборная Узбекистана проведет престижный товарищеский матч. По договоренности сторон, эта центральная встреча состоится 12 ноября в городе Ташкенте.

Предстоящий матч вызывает огромный интерес у спортивной общественности обеих стран. В частности, известный российский специалист Юрий Сёмин высказался о стратегической важности встречи, а Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) подтвердила, что в матче примут участие все основные легионеры национальной команды.

«Игра с участником чемпионата мира»: признание Юрия Сёмина

Легендарный тренер российского футбола Юрий Сёмин, остановившись на предстоящем в Ташкенте противостоянии, высоко оценил уровень Узбекистана как соперника:

Высокий статус соперника: «Игра против национальной сборной Узбекистана будет иметь особое значение, эта команда участвовала в чемпионате мира»;

Атмосфера в Ташкенте: «Самое главное, что игра пройдет в Ташкенте. Это будет очень интересно не только для болельщиков, но и для нашей сборной как настоящий выездной матч», — подчеркнул Сёмин.

Все звезды в строю: АФУ поставила точку в вопросах состава

Российских экспертов и болельщиков интересовало участие узбекских звезд, которые блистали в Премьер-лиге этой страны или выступают там в настоящее время. Глава отдела сборных команд АФУ Усман Тошев внес полную ясность в этот вопрос:

Выйдет сильнейший состав: «Национальная сборная Узбекистана выйдет против российских футболистов в сильнейшем составе. Будьте в этом уверены, все наши звезды будут в строю»;

Имена главных звезд: По словам Усмана Тошева, в матче примут полноценное участие Аббосбек Файзуллаев, Эльдор Шомуродов, Абдукодир Хусанов, Остон Урунов и другие основные лидеры.

История встреч и состояние сборной России

Этот матч станет вторым противостоянием в истории двух команд:

Ничья 2022 года: Сборные Узбекистана и России впервые встретились в 2022 году на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. В том драматичном и бескомпромиссном матче счет не был открыт (0:0);

Фактор международных ограничений: Сборные и клубы России с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА отстранены от официальных международных соревнований, их последним крупным турниром был чемпионат Европы 2022 года;

Рейтинг ФИФА: Несмотря на то, что в настоящее время сборная не участвует в официальных соревнованиях, национальная команда России занимает 35-е место в общем рейтинге ФИФА.

Паспорт товарищеского матча Узбекистан — Россия