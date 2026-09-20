«Хабиб Нурмагомедов с Чорсу»: Ахад Кайум нашел сенсационного двойника (видео)

В узбекских социальных сетях распространилось очередное резонансное видео, вызвавшее удивление миллионов пользователей. Известный деятель искусства, продюсер, режиссер и актер Ахад Кайум на старинном и многолюдном рынке Ташкента «Чорсу» встретил узбекистанца, который «как две капли воды» похож на бывшего чемпиона UFC, непобежденную легенду ММА Хабиба Нурмагомедова. Как выяснилось во время видеодиалога, этого 25-летнего парня по имени Абдугани родом из Ургутского района Самаркандской области занимается на рынке Чорсу продажей сухофруктов и специй.

Его черты лица, борода, прическа и даже скромная улыбка на 100 процентов напоминают мировую звезду Хабиба. В беседе с Ахадом Кайумом Абдугани с улыбкой рассказал, что на рынке местные покупатели, а также иностранные туристы часто принимают его за Хабиба, останавливают и просят сфотографироваться. Сам же деятель искусства предсказал, что этот талантливый парень вскоре станет героем крупных рекламных кампаний.

Итак, сможет ли такое поразительное сходство простого рыночного продавца превратить его в медиазвезду, какие изменения теперь произойдут в жизни набирающего популярность Абдугани и как на это может отреагировать сам Хабиб Нурмагомедов?

«Абдугани из Ургута и аншлаг на Чорсу»: Хроника видеодиалога

Подробности искренней беседы между Ахадом Кайумом и двойником Хабиба:

Неожиданная встреча: Ахад Кайум встретил на столичном рынке Чорсу парня, очень похожего на Хабиба Нурмагомедова, и вывел его перед камерой;

Личность и возраст: Двойника зовут Абдугани, ему 25 лет, он родом из Ургутского района Самарканда, где и трудится;

Профессия и честный заработок: Он занимается в рядах Чорсу вместе со своим наставником продажей различных сухофруктов (чах-чух) и специй, отметив, что искренне любит свою работу;

Интерес туристов и фанатов: По словам Абдугани, приезжающие на рынок туристы и местные покупатели принимают его за Хабиба и постоянно фотографируются на память;

Предсказание Ахада Кайума: Режиссер подчеркнул, что теперь Абдугани выйдет в тренды и имеет возможность зарабатывать по 2-3 тысячи долларов гонорара за каждую рекламу.

Хабиб Нурмагомедов и его узбекистанский двойник: Сравнительный анализ

Основные показатели известной спортивной звезды и молодого рыночного предпринимателя:

Показатели и аспекты Хабиб Нурмагомедов (Легенда UFC) Абдугани (Узбекистанский двойник) Происхождение и возраст Дагестан (Россия), 38 лет Самарканд, Ургутский район, 25 лет Внешнее сходство Строгий взгляд, характерная борода и прическа Черты лица, внешность и скромность похожи на 100% Профессиональная деятельность Профессиональный боец ММА, тренер Продавец сухофруктов и специй на рынке Чорсу Внимание поклонников Миллионы фанатов по всему миру Любимец покупателей рынка и туристов Волна в сетях Постоянно в мировых спортивных трендах В трендах Узбекистана после видео Ахада Кайума

Медиа и социальный анализ: Эксперты о «феномене двойников»

Основные выводы специалистов по маркетингу и медиа-аналитиков:

Сила вирусного распространения: Появление двойников всемирно известных звезд (особенно таких уважаемых в исламском мире спортсменов, как Хабиб) мгновенно создает вирусный эффект в социальных сетях;

Высокий спрос на рекламном рынке: В самые сжатые сроки местные бренды, точки общественного питания и магазины спортивной одежды неизбежно начнут приглашать Абдугани в свои рекламные ролики и баннеры;

Сочетание скромности и трудолюбия: Простота парня из видео, его честный труд на рынке ради пропитания и отсутствие звездной болезни вызвали у зрителей теплое уважение к нему;

Ожидаемая реакция Хабиба: И раньше Хабиб по всему миру всегда положительно относился к своим двойникам; если это видео дойдет до него, не исключено, что между ними состоится онлайн- или личная встреча.

Ожидается, что эта неожиданная встреча на рынке Чорсу откроет новую, яркую медиа-страницу в жизни простого и трудолюбивого парня из Ургута.

А по вашему мнению, действительно ли Абдугани с рынка Чорсу на 100 процентов похож на Хабиба Нурмагомедова? Стоит ли ему сниматься в рекламе и становиться популярным блогером или лучше продолжить свою профессию? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого интересного события, взрывающего сети, со всеми своими друзьями и фанатами ММА!