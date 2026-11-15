Свекровь, доведшая невестку до самоубийства, приговорена к пяти годам лишения свободы

В Камашинском районе Кашкадарьинской области к 5 годам лишения свободы приговорена свекровь, которая систематически избивала и оскорбляла невестку, ограничивала её общение с близкими и довела её до самоубийства. Об этом сообщает издание «Дарё» со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, Г.Ч. (1976 г.р.) осенью 2023 года женила своего сына Х.М. на Е.А. После свадьбы они стали жить в одном доме. Женщина, управлявшая доходами и имуществом семьи, начала навязывать свои требования невестке, оскорблять, избивать её и ограничивать её права.

В октябре–декабре 2024 года свекровь, узнав, что невестка отдала свои золотые серьги другому лицу, вызвала её родителей для обсуждения этого вопроса. После этого, стремясь подчинить невестку своей воле, она систематически оказывала на неё психологическое давление и оскорбляла словами, унижающими честь и достоинство.

Кроме того, в период, когда Г.Ч. работала уборщицей в школе, она заставляла невестку работать вместо себя. Она принуждала её убирать мусор, мыть полы, носить и разбрызгивать воду. Также она говорила невестке, что та не достойна её сына, и угрожала выгнать её к родителям и женить сына на другой, если та не будет ей подчиняться.

Свекровь также отобрала у невестки телефон. В результате Е.А. была вынуждена общаться с родителями и близкими через чужие телефоны. Г.Ч. же во время разговоров стояла рядом и контролировала общение.

30 мая 2025 года Е.А. готовила уроки в своей комнате и уснула. Увидев это, свекровь устроила скандал, заявив: «Если хочешь отдыхать, иди отдыхай в доме своего отца», и выгнала её из дома.

Затем в разговоре с сыном Г.Ч. выразила недовольство тем, что невестка спит до 7:30 утра.

«Мне не нужна невестка, которая не делает того, что я говорю, убирайся вон», — сказала она.

Также она приказала сыну не винить мать, если жена будет звонить, говорить ей оставаться в доме отца, если она не высыпается, и отключать телефон.

Позже Е.А. вернулась в дом мужа. 10 июня она по неосторожности сломала миксер. Услышав об этом, свекровь оскорбила невестку и потребовала, чтобы её родители принесли новый миксер взамен сломанного и ранее разбитой стеклянной посуды.

Даже после того, как брат Е.А. принес вещи, скандалы не прекратились. Свекровь под разными предлогами избивала невестку. В тот же день Е.А. попыталась совершить самоубийство.

На следующий день, когда Е.А. купала своего годовалого сына во дворе, свекровь снова начала скандал из-за того, что та не постелила ковер на супу (возвышение). Г.Ч. вместе со своей несовершеннолетней дочерью избила невестку, а затем, забрав внука, вытащила Е.А. на улицу. Несмотря на то, что невестка говорила: «Я не пойду в дом отца», она выгнала её из дома.

После этого Е.А. обратилась в махаллинский сход граждан, сообщив, что не может найти общий язык со свекровью. Она попросила помощи, чтобы забрать свои вещи для временного проживания у родителей в сопровождении сотрудников махалли. По обращению был составлен акт.

Когда Х.М. вернулся с работы из Ташкента и хотел забрать жену домой, мать воспротивилась этому и потребовала развода. Однако сын вернул супругу. Г.Ч. снова выгнала невестку, входящую в ворота, и заявила, что внук останется на её попечении. Когда Е.А. попросила прощения, она снова вызвала её отца для обсуждения вопроса.

28 июля 2025 года Г.Ч. снова поссорилась с невесткой, ударила её в правый глаз, отобрала ребенка и избила. В тот же день Е.А. скончалась в результате самоубийства. Суд пришел к выводу, что систематическое давление свекрови довело невестку до самоубийства.

Приговором Камашинского районного суда по уголовным делам от 16 февраля 2026 года Г.Ч. была признана виновной по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 103 Уголовного кодекса. С применением статьи 57 УК ей было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Женщина была взята под стражу в зале суда.

Защитник осужденной подал апелляционную жалобу на приговор. Однако в апреле 2026 года апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Кассационная жалоба, поданная в октябре, также была отклонена судебной коллегией по уголовным делам Кашкадарьинского областного суда.