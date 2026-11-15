В строящемся здании в Зангиате произошел пожар
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15 ноября в Зангиатинском районе Ташкентской области произошел пожар в строящемся здании. Об этом сообщило областное Управление по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в 13:08 поступило сообщение о задымлении в строящемся здании, расположенном на улице Амира Темура в МСГ «Эшонгузар» района.
Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные расчеты полностью потушили пожар в 13:18.
Установлено, что горел строительный материал — пенопласт, хранившийся в цокольной части здания.
В результате происшествия пострадавших нет.
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