В строящемся здании в Зангиате произошел пожар

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В строящемся здании в Зангиате произошел пожар

15 ноября в Зангиатинском районе Ташкентской области произошел пожар в строящемся здании. Об этом сообщило областное Управление по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 13:08 поступило сообщение о задымлении в строящемся здании, расположенном на улице Амира Темура в МСГ «Эшонгузар» района.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные расчеты полностью потушили пожар в 13:18.

Установлено, что горел строительный материал — пенопласт, хранившийся в цокольной части здания.

В результате происшествия пострадавших нет.

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