В строящейся мечети в Сергели произошел пожар

Сегодня, 2 октября, в строящемся здании мечети в Яшнабадском (Янгихаётском) районе города Ташкента произошел пожар. Инцидент случился в купольной части мечети. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.

Отмечается, что в 08:47 в службу по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о задымлении купольной части строящегося здания мечети, расположенного в Янгихаётском районе, 4-й махалле Сергели.

После этого спасательные экипажи незамедлительно прибыли на место происшествия. В результате оперативных действий ситуация была полностью взята под контроль УЧС города Ташкента.

Стало известно, что в результате пожара сгорели и были повреждены пенополиуретановые материалы в купольной части здания мечети. Благодаря мерам, принятым спасателями, пожар был полностью ликвидирован в 12:04.

В настоящее время изучаются данные о последствиях инцидента и нанесенном ущербе. Согласно официальным данным, в результате пожара никто не пострадал.