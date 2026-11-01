Ночной пожар в «новостройке» Мирабада: что произошло на стройке по улице Авлиё Ота

·62·Общество
Ночной пожар в «новостройке» Мирабада: что произошло на стройке по улице Авлиё Ота

В одном из строящихся объектов Мирабадского района, одного из центральных районов Ташкента, произошел сильный пожар. 31 октября в ночное время в 23:31 в дежурную часть Управления по чрезвычайным ситуациям поступило экстренное сообщение о возгорании в многоэтажном доме, строящемся на улице Авлиё Ота.

Масштаб пожара быстро увеличился из-за того, что пламя охватило опалубку строящегося объекта.

Действия спасателей и контроль ситуации

Пожарно-спасательные подразделения Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента оперативно прибыли на место происшествия:

  • Действия по тушению пожара: Спасательные экипажи незамедлительно локализовали огонь, предотвратив его распространение на другие этажи здания и прилегающую территорию;

  • Ситуация под контролем: Согласно официальной информации УЧС города Ташкента, ситуация полностью взята под контроль, пожар ликвидирован.

Пострадавшие и следственные мероприятия

Согласно предварительным официальным данным:

  • Пострадавших нет: Несмотря на то, что пожар произошел в ночное время, по счастливой случайности сообщений о травмированных или погибших среди граждан не поступало;

  • Причины выясняются: Факторы возникновения огня, соблюдение правил техники безопасности, а также размер нанесенного материального ущерба устанавливаются специалистами.

Сообщается, что дополнительные подробности происшествия будут объявлены по итогам расследования.

Мирабадский районУЧС ТашкентаУлица Авлиё ОтаПожарПроисшествия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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