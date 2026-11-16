В Джизаке учитель избил ученика 8-го класса, нанеся ему серьезные травмы
В одной из школ Джизакской области учитель применил силу к ученику 8-го класса, нанеся ему травму головы. Инцидент произошел в Шараф-Рашидовском районе.
Как сообщается, педагог ударил ученика по голове указкой. Областное управление образования и науки выступило с официальным заявлением по данному факту.
После случившегося трудовой договор с учителем был расторгнут в тот же день. Также в отношении директора школы были приняты дисциплинарные меры: на него наложен штраф в размере 30 процентов от среднемесячной заработной платы.
В управлении подчеркнули, что защита прав, чести и достоинства учащихся является важнейшей задачей образовательных учреждений. Также было отмечено, что любое физическое или психологическое давление на детей недопустимо, и подобные случаи будут строго осуждаться.
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