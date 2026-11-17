Чемпион ПФЛ Усман Нурмагомедов и его товарищи по команде, приговоренные к шести месяцам тюремного заключения после массовой драки с Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, вышли на свободу. Суд смягчил наказание и вдвое сократил штраф, назначенный каждому осужденному.

Примечательно, что причиной такого решения стало примирение сторон конфликта, отказ потерпевших от претензий и их ходатайство об освобождении задержанных. В то же время распространились сообщения о том, что важную роль в освобождении Усмана мог сыграть его двоюродный брат, легенда UFC Хабиб Нурмагомедов.

Шестимесячный тюремный срок отменен через несколько дней

17 ноября суд Абу-Даби пересмотрел ранее вынесенный приговор в отношении Усмана Нурмагомедова и семерых его спутников. В результате они были освобождены из-под стражи.

Изначально спортсмены были приговорены к шести месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 300 тысяч дирхамов — около 81,7 тысячи долларов — на каждого.

Согласно новому решению, сумма штрафа была снижена до 150 тысяч дирхамов — около 40,8 тысячи долларов. Таким образом, финансовое наказание для каждого осужденного было смягчено вдвое.

Как сообщили судебные органы Абу-Даби, основанием для принятия решения послужили примирение сторон, отказ от взаимных претензий, а также обращение потерпевших с просьбой освободить осужденных.

Лично ли Хабиб Нурмагомедов посетил ОАЭ?

Одним из самых обсуждаемых вопросов после освобождения Усмана остается степень влияния Хабиба Нурмагомедова на этот процесс.

Согласно сообщениям российских СМИ и некоторых источников в мире ММА, бывший чемпион UFC прибыл в ОАЭ, чтобы помочь в вопросе освобождения своего близкого родственника и его товарищей. Утверждается, что сначала окружение Усмана пыталось решить проблему самостоятельно, а затем за помощью обратились к Хабибу.