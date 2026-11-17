Хабиб Нурмагомедов вмешался? Усман и его товарищи по команде освобождены из-под стражи
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Чемпион PFL Усман Нурмагомедов и семь его товарищей, приговоренных к шести месяцам тюремного заключения после массовой драки с Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, были освобождены по решению суда.
- Суд смягчил наказание в связи с примирением сторон, отказом потерпевших от претензий и их просьбой об освобождении осужденных.
- В результате этого решения размер штрафа был снижен с 300 тысяч дирхамов до 150 тысяч дирхамов.
Чемпион ПФЛ Усман Нурмагомедов и его товарищи по команде, приговоренные к шести месяцам тюремного заключения после массовой драки с Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, вышли на свободу. Суд смягчил наказание и вдвое сократил штраф, назначенный каждому осужденному.
Примечательно, что причиной такого решения стало примирение сторон конфликта, отказ потерпевших от претензий и их ходатайство об освобождении задержанных. В то же время распространились сообщения о том, что важную роль в освобождении Усмана мог сыграть его двоюродный брат, легенда UFC Хабиб Нурмагомедов.
Шестимесячный тюремный срок отменен через несколько дней
17 ноября суд Абу-Даби пересмотрел ранее вынесенный приговор в отношении Усмана Нурмагомедова и семерых его спутников. В результате они были освобождены из-под стражи.
Изначально спортсмены были приговорены к шести месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 300 тысяч дирхамов — около 81,7 тысячи долларов — на каждого.
Согласно новому решению, сумма штрафа была снижена до 150 тысяч дирхамов — около 40,8 тысячи долларов. Таким образом, финансовое наказание для каждого осужденного было смягчено вдвое.
Как сообщили судебные органы Абу-Даби, основанием для принятия решения послужили примирение сторон, отказ от взаимных претензий, а также обращение потерпевших с просьбой освободить осужденных.
Лично ли Хабиб Нурмагомедов посетил ОАЭ?
Одним из самых обсуждаемых вопросов после освобождения Усмана остается степень влияния Хабиба Нурмагомедова на этот процесс.
Согласно сообщениям российских СМИ и некоторых источников в мире ММА, бывший чемпион UFC прибыл в ОАЭ, чтобы помочь в вопросе освобождения своего близкого родственника и его товарищей. Утверждается, что сначала окружение Усмана пыталось решить проблему самостоятельно, а затем за помощью обратились к Хабибу.
В сообщениях подчеркивается, что Хабиб сначала пытался найти решение ситуации через главу UFC Дэйну Уайта и своих американских партнеров, а когда эти попытки не дали результата, начал личные переговоры с местными властями.
Более того, поводом для этих предположений стало появление Хабиба в ОАЭ накануне освобождения Усмана. На видео, опубликованном Сайгидом Изагахмаевым в социальных сетях, видно, что у Хабиба хорошее настроение.
Однако есть важный нюанс: официально не подтверждено, что Хабиб напрямую повлиял на решение суда или участвовал в переговорах об освобождении.
Мераб Двалишвили также просил об их освобождении
Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили, находившийся в этом конфликте на стороне потерпевших, также просил проявить снисходительность к Усману и его спутникам.
Грузинский боец после своей победы на турнире RAF обратился к властям ОАЭ, заявив, что выступает за освобождение задержанных спортсменов. Он подчеркнул, что, несмотря на личные разногласия, хочет, чтобы все участники оказались на свободе.
Это обращение совпало с просьбой потерпевших об освобождении, зафиксированной в решении суда. Таким образом, позиция Двалишвили также называется одним из важных факторов, повлиявших на развитие событий.
Повлияет ли конфликт на планы Усмана по переходу в UFC?
Арест Усмана Нурмагомедова породил вопросы и относительно его спортивного будущего. Вероятность перехода чемпиона ПФЛ в легком весе в UFC обсуждалась давно, а его потенциальный бой с Илией Топурией вызывал большой интерес у фанатов ММА.
Однако после инцидента в Абу-Даби пока неизвестно, как изменятся эти планы. Руководство ПФЛ заявило, что открыто к возможности продолжения сотрудничества с Усманом. Информации об официальном соглашении по поводу его перехода в UFC нет.
Также пока неясно, как конфликт повлияет на карьеру Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова в UFC. Информация о применении к ним дополнительных дисциплинарных мер со стороны промоушена не поступала.
Саба Лазишвили, оказавшийся на другой стороне конфликта, после случившегося стал довольно известен в спортивном мире. Он выступил на турнире RAF против легенды UFC Юрайи Фейбера и победил со счетом 12:7. Этот результат вывел его имя на более широкую аудиторию.
Как началась драка в Абу-Даби?
Этот конфликт, который мог привести к трагическим последствиям, произошел 11 ноября в лобби отеля на острове Яс в Абу-Даби.
Когда Мераб Двалишвили снимал видео для социальных сетей, к нему подошли Усман Нурмагомедов и его спутники. На распространившихся видео видно, как Усман дает пощечину грузинскому бойцу, после чего между представителями двух сторон началась массовая драка.
Правоохранительные органы задержали участников инцидента. 13 ноября суд приговорил ряд лиц к шести месяцам тюремного заключения, штрафу в 300 тысяч дирхамов и депортации из страны после отбытия наказания.
Теперь же новым решением суда Усман и семеро его спутников были освобождены из-под стражи, а сумма штрафа сокращена вдвое.
Таким образом, завершился самый важный этап конфликта, вызвавшего большой резонанс в мире ММА несколько дней назад. Но как это событие повлияет на дальнейшую карьеру Усмана Нурмагомедова и действительно ли Хабиб участвовал в переговорах — остается открытым вопросом.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…